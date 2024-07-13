µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À¤¬£¹ÅÙÌÜÌÔÂÇ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼ÔÉâ¾å¡Ä£¸²ó¤Ë¤Ïµ¯»à²óÀ¸Æ±ÅÀÃÆ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê£±µå¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£³¡ß¡½£²£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µ¯»à²óÀ¸¤Î°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£´Ý¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¤È¿¤Ó¤¿¡£±¦Ãæ´ÖÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢£ÇÅÞ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ£¸¤Ë¹ß¤êÃí¤¬¤ì¤¿¡££±¡½£²¤Î£¸²ó¡£ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢£Ä£å£Î£Á¤Î£³ÈÖ¼ê¡¦ºäËÜ¤Î£²¥Ü¡¼¥ë£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î£´µåÌÜ¡¢£±£´£¹¥¥íÄ¾µå¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î£¸¹æ¥½¥í¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¸å¡¢¾Ð´é¤Ç´Ý¥Ý¡¼¥º¡£Ä¾¶á£µÀï£³È¯¤È¹¥Ä´¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÍÍø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê£±µå¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡££³²ó¤ËÃæÁ°°ÂÂÇ¡¢£¶²ó¤Ë¤âº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë°ÊÍè¡¢£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Îº£µ¨£¹ÅÙÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£·ÎÒ¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡££¸£¹°ÂÂÇ¡¢½ÐÎÝÎ¨£³³ä£¹Ê¬£¸ÎÒ¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤ÎÂÐ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Ã¤ÆÆþ¤ë¥×¥é¥ó¤¬¡¢ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤ò¸ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Í¦¿Í¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Í¡×¤È´î¤Ö¡¢£±·³¤ËÉüµ¢¤·¤¿ºäËÜ¤È¤â¥Ù¥ó¥Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££¸²ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Àª¤¤¤Å¤¯»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë