【スマイルスライム ぬいぐるみティッシュカバー ミミック】7月13日 再販価格:3,520円

スクウェア・エニックスは、「スマイルスライム ぬいぐるみティッシュカバー ミミック」を7月13日に再販する。価格は3,520円。

本商品は、「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター「ミミック」の形をしたボックスティッシュ用カバー。ボックスティッシュを中にいれると、ティッシュペーパーがミミックの舌を再現できる。蓋を閉めることもできるため、「なんと宝箱はミミックだった!」という冒険中のハプニングも体験できる遊び心に溢れた商品となっている。

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.