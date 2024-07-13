新テニミュ、刀ミュ、エーステ、ヒプステ、まほステなどが集結する『ネルフェス2024』生配信決定
舞台制作会社ネルケプランニングの創立30周年を記念して、東京・日本武道館にて開催される「ネルケプランニング30th ANNIVERSARY『ネルフェス2024』」の模様を、「ABEMA PPV ONLINE LIVE（アベマ ペイパービュー オンライン ライブ）」にて8月20日午後5時より独占生配信する。
『ネルフェス』は、ネルケプランニングがプロデュース・制作するさまざまなタイトルが一堂に集結する一夜限りのイベント。2008年に第1回、14年に第2回が行われ、今回10年ぶり3回目の開催となる。
イベントの構成・総合司会を川本成、構成・総合演出を小林顕作が担当。ミュージカル『新テニスの王子様』、ミュージカル『刀剣乱舞』、ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』、舞台『パタリロ！』、少女☆歌劇 レヴュースタァライト、MANKAI STAGE『A3！』、ミラクル☆ステージ『サンリオ男子』、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage、舞台『魔法使いの約束』、舞台『よんでますよ、アザゼルさん。』、夏休み！オン・ステージ『パペットミュージカル すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』、ミュージカル『七色いんこ』、神戸セーラーボーイズのタイトルが勢ぞろいする。
ネルケプランニングのマスコットキャラクター・ネルの声をニーコ、ルケの声を寺崎裕香が務めることも決定している。
ABEMA PPV ONLINE LIVEでの生配信は、チケット（3000円※税込）を購入することで視聴することができる。同チケット販売期間内（販売中〜8月27日午後8時まで）に「ABEMAプレミアム」に新規登録し、配信チケットを購入した人限定で2000円のキャッシュバックキャンペーンを実施している。
■出演者
●ミュージカル『新テニスの王子様』
＜日本代表＞
越前リョーマ：今牧輝琉
跡部景吾：高橋怜也
幸村精市：藤田浩太朗
仁王雅治：内海太一
切原赤也：古川流唯
平等院鳳凰：佐々木崇
種ヶ島修二：秋沢健太朗
デューク渡邊：大久保圭介
越前リョーガ：井澤勇貴
鬼 十次郎：岡本悠紀
＜ドイツ代表＞
ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク：ザック小林
Q・P：パース・ナクン
ミハエル・ビスマルク：バーンズ勇気
エルマー・ジークフリート：チャーリー
手塚国光：手島章斗
ダンクマール・シュナイダー：冨森ジャスティン
ベルティ・B・ボルク：ハルバーソン太陽
＜テニミュボーイズ＞
安宅波颯
●ミュージカル『刀剣乱舞』
和泉守兼定：有澤樟太郎
堀川国広：阪本奨悟
大倶利伽羅：牧島輝
鶴丸国永：岡宮来夢
篭手切江：田村升吾
桑名江：福井巴也
松井江：笹森裕貴
豊前江：立花裕大
五月雨江：山崎晶吾（※崎＝たつさき）
村雲江：永田聖一朗
山姥切国広：加藤大悟
村中一輝 鴻巣正季 佐藤誠一 齋藤 駿 鼓太郎 滝山翔太
●ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』
東海道新幹線：永山たかし
西武池袋線：KIMERU
高崎線：郷本直也
東海道本線：鯨井康介
宇都宮線（東北本線）：稲垣成弥
副都心線：岩城直弥
山陽新幹線：八神蓮
有楽町線：石田隼
山陽本線：吉澤翼
東西線：北乃颯希
●舞台『パタリロ！』
パタリロ：加藤諒
●少女☆歌劇 レヴュースタァライト
＜スタァライト九九組＞
愛城華恋：小山百代
天堂真矢：富田麻帆
星見純那：佐藤日向
露崎まひる：岩田陽葵
大場なな：小泉萌香
西條クロディーヌ：相羽あいな
石動双葉：生田輝
花柳香子：伊藤彩沙
＜青嵐総合芸術院＞
柳 小春：七木奏音
南風 涼：佃井皆美
穂波氷雨：門山葉子
●MANKAI STAGE『A3！』
＜夏組＞
皇天馬：陳内将
瑠璃川幸：宮崎湧
向坂椋：野口準
斑鳩三角：本田礼生
三好一成：赤澤燈
兵頭九門：新正俊
●ミラクル☆ステージ『サンリオ男子』
＜関東サンリオ男子＞
長谷川康太：坪倉康晴
水野祐：橋本勇大
吉野俊介：吉澤翼
雨ケ谷昴：今井俊斗
＜関西サンリオ男子＞
豊原夢ノ介：三原大樹
羽倉虎男：北乃颯希
＜特別出演＞
ハローキティ
●『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage
＜イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”＞
山田一郎：石川凌雅
山田二郎：松岡拳紀介
山田三郎：高野渉聖
＜ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”＞
碧棺左馬刻：植原卓也
入間銃兎：YUKI
毒島メイソン理鶯：益永拓弥
＜シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”＞
飴村乱数（※飴＝食偏が旧字体）：三井淳平
夢野幻太郎：今井俊斗
有栖川帝統：木津谷泰勇
＜シンジュク・ディビジョン“麻天狼”＞
神宮寺寂雷：小波津亜廉
伊弉冉一二三：安藤夢叶
観音坂 独歩：中下雄貴
＜オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”＞
白膠木簓：北出流星
躑躅森盧笙：飯田寅義
天谷奴零：喜史川大私
＜ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”＞
波羅夷空却：中西智也
四十物十四：酒寄楓太
天国獄：中塚皓平
＜ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”＞
SHINSUKE HILOMU Dolton KENTA GeN KIMUTAKU SOUTA
●舞台『魔法使いの約束』
＜中央の国＞
オズ：丘山晴己
カイン：岩城直弥
＜北の国＞
ミスラ：鮎川太陽
オーエン：神永圭佑
＜東の国＞
ファウスト：矢田悠祐
ネロ：坪倉康晴
＜西の国＞
シャイロック：山田ジェームス武
ラスティカ：森田桐矢
＜南の国＞
フィガロ：和合真一
レノックス：白柏寿大
真木晶（賢者）：大森夏向
●舞台『よんでますよ、アザゼルさん。』
アザゼル：小野坂昌也
ベルゼブブ：置鮎龍太郎
佐隈りん子：佐當友莉亜
ババア：川本成
●夏休み！オン・ステージ『パペットミュージカル すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』
＜登場キャラクター＞
しろくま
ぺんぎん？
とんかつ
ねこ
とかげ
えびふらいのしっぽ
たぴおか
ふろしき
ざっそう
にせつむり
おばけ
ひよこ？
＜キャスト＞
松本美里（人形劇団ひとみ座）
高橋奈巳（人形劇団ひとみ座）
鈴木裕子（人形劇団ひとみ座）
松本幸子（人形劇団ひとみ座）
千田阿紗子
青山祥子
江見ひかる
青山瑠里
横田剛基
池田航汰
川島夕空
新津ちせ
石田隼
●ミュージカル『七色いんこ』
七色いんこ：七海ひろき
千里万里子：有沙瞳
●神戸セーラーボーイズ （兵庫会場）
明石侑成
石原月斗
奥村頼斗
崎元リスト
高橋龍ノ介（※高＝はしごだか）
高山晴澄（※高＝はしごだか）
田中幸真
津山晄士朗
中川月碧
細見奏仁
※神戸セーラーボーイズは兵庫・AiiA 2.5 Theater Kobeから中継出演
※出演者は予告なく変更となる場合あり
『ネルフェス』は、ネルケプランニングがプロデュース・制作するさまざまなタイトルが一堂に集結する一夜限りのイベント。2008年に第1回、14年に第2回が行われ、今回10年ぶり3回目の開催となる。
ネルケプランニングのマスコットキャラクター・ネルの声をニーコ、ルケの声を寺崎裕香が務めることも決定している。
ABEMA PPV ONLINE LIVEでの生配信は、チケット（3000円※税込）を購入することで視聴することができる。同チケット販売期間内（販売中〜8月27日午後8時まで）に「ABEMAプレミアム」に新規登録し、配信チケットを購入した人限定で2000円のキャッシュバックキャンペーンを実施している。
■出演者
●ミュージカル『新テニスの王子様』
＜日本代表＞
越前リョーマ：今牧輝琉
跡部景吾：高橋怜也
幸村精市：藤田浩太朗
仁王雅治：内海太一
切原赤也：古川流唯
平等院鳳凰：佐々木崇
種ヶ島修二：秋沢健太朗
デューク渡邊：大久保圭介
越前リョーガ：井澤勇貴
鬼 十次郎：岡本悠紀
＜ドイツ代表＞
ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク：ザック小林
Q・P：パース・ナクン
ミハエル・ビスマルク：バーンズ勇気
エルマー・ジークフリート：チャーリー
手塚国光：手島章斗
ダンクマール・シュナイダー：冨森ジャスティン
ベルティ・B・ボルク：ハルバーソン太陽
＜テニミュボーイズ＞
安宅波颯
●ミュージカル『刀剣乱舞』
和泉守兼定：有澤樟太郎
堀川国広：阪本奨悟
大倶利伽羅：牧島輝
鶴丸国永：岡宮来夢
篭手切江：田村升吾
桑名江：福井巴也
松井江：笹森裕貴
豊前江：立花裕大
五月雨江：山崎晶吾（※崎＝たつさき）
村雲江：永田聖一朗
山姥切国広：加藤大悟
村中一輝 鴻巣正季 佐藤誠一 齋藤 駿 鼓太郎 滝山翔太
●ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』
東海道新幹線：永山たかし
西武池袋線：KIMERU
高崎線：郷本直也
東海道本線：鯨井康介
宇都宮線（東北本線）：稲垣成弥
副都心線：岩城直弥
山陽新幹線：八神蓮
有楽町線：石田隼
山陽本線：吉澤翼
東西線：北乃颯希
●舞台『パタリロ！』
パタリロ：加藤諒
●少女☆歌劇 レヴュースタァライト
＜スタァライト九九組＞
愛城華恋：小山百代
天堂真矢：富田麻帆
星見純那：佐藤日向
露崎まひる：岩田陽葵
大場なな：小泉萌香
西條クロディーヌ：相羽あいな
石動双葉：生田輝
花柳香子：伊藤彩沙
＜青嵐総合芸術院＞
柳 小春：七木奏音
南風 涼：佃井皆美
穂波氷雨：門山葉子
●MANKAI STAGE『A3！』
＜夏組＞
皇天馬：陳内将
瑠璃川幸：宮崎湧
向坂椋：野口準
斑鳩三角：本田礼生
三好一成：赤澤燈
兵頭九門：新正俊
●ミラクル☆ステージ『サンリオ男子』
＜関東サンリオ男子＞
長谷川康太：坪倉康晴
水野祐：橋本勇大
吉野俊介：吉澤翼
雨ケ谷昴：今井俊斗
＜関西サンリオ男子＞
豊原夢ノ介：三原大樹
羽倉虎男：北乃颯希
＜特別出演＞
ハローキティ
●『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage
＜イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”＞
山田一郎：石川凌雅
山田二郎：松岡拳紀介
山田三郎：高野渉聖
＜ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”＞
碧棺左馬刻：植原卓也
入間銃兎：YUKI
毒島メイソン理鶯：益永拓弥
＜シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”＞
飴村乱数（※飴＝食偏が旧字体）：三井淳平
夢野幻太郎：今井俊斗
有栖川帝統：木津谷泰勇
＜シンジュク・ディビジョン“麻天狼”＞
神宮寺寂雷：小波津亜廉
伊弉冉一二三：安藤夢叶
観音坂 独歩：中下雄貴
＜オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”＞
白膠木簓：北出流星
躑躅森盧笙：飯田寅義
天谷奴零：喜史川大私
＜ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”＞
波羅夷空却：中西智也
四十物十四：酒寄楓太
天国獄：中塚皓平
＜ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”＞
SHINSUKE HILOMU Dolton KENTA GeN KIMUTAKU SOUTA
●舞台『魔法使いの約束』
＜中央の国＞
オズ：丘山晴己
カイン：岩城直弥
＜北の国＞
ミスラ：鮎川太陽
オーエン：神永圭佑
＜東の国＞
ファウスト：矢田悠祐
ネロ：坪倉康晴
＜西の国＞
シャイロック：山田ジェームス武
ラスティカ：森田桐矢
＜南の国＞
フィガロ：和合真一
レノックス：白柏寿大
真木晶（賢者）：大森夏向
●舞台『よんでますよ、アザゼルさん。』
アザゼル：小野坂昌也
ベルゼブブ：置鮎龍太郎
佐隈りん子：佐當友莉亜
ババア：川本成
●夏休み！オン・ステージ『パペットミュージカル すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』
＜登場キャラクター＞
しろくま
ぺんぎん？
とんかつ
ねこ
とかげ
えびふらいのしっぽ
たぴおか
ふろしき
ざっそう
にせつむり
おばけ
ひよこ？
＜キャスト＞
松本美里（人形劇団ひとみ座）
高橋奈巳（人形劇団ひとみ座）
鈴木裕子（人形劇団ひとみ座）
松本幸子（人形劇団ひとみ座）
千田阿紗子
青山祥子
江見ひかる
青山瑠里
横田剛基
池田航汰
川島夕空
新津ちせ
石田隼
●ミュージカル『七色いんこ』
七色いんこ：七海ひろき
千里万里子：有沙瞳
●神戸セーラーボーイズ （兵庫会場）
明石侑成
石原月斗
奥村頼斗
崎元リスト
高橋龍ノ介（※高＝はしごだか）
高山晴澄（※高＝はしごだか）
田中幸真
津山晄士朗
中川月碧
細見奏仁
※神戸セーラーボーイズは兵庫・AiiA 2.5 Theater Kobeから中継出演
※出演者は予告なく変更となる場合あり