7月12日(金)に恵比寿LIQUIDROOMより初のワンマンツアーがスタートした離婚伝説。同公演にて10月から始まる6都市をまわるワンマンツアーの開催、公式ファンクラブの開設がメンバーよりサプライズで発表された。

今回発表された『2024 ONEMAN TOUR -そっと強く抱きしめて-』には、離婚伝説として初めて訪れるエリアも含まれている。

また、公式ファンクラブの開設も決定し、FC会員限定の『2024 ONEMAN TOUR -そっと強く抱きしめて-』のチケット最速先行申し込みも同時に発表された。

さらに、離婚伝説の公式YouTubeチャンネルにて既に“伝説”とファンの中で謳われているZepp Shinjuku(TOKYO)にて開催された1st ワンマンライブ『愛が一層メロウ -Love is more Mellow-』にて演奏された「愛が一層メロウ」のライブ映像が公開。Spotifyではプレイリスト「THIS IS 離婚伝説」にてワンマンツアースタートを祝して限定ボイスコメントが登場している。