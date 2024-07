人気インスタグラマーが教える最高の一皿は、毎年9月が待ち遠しい！「鮑グツグツに肝ソースと雲丹しゃり」

日本中のおいしいものを食べ歩く「グルメインスタグラマー」に“お気に入り”を教えてもらう本企画。今回は、おいしいと聞けば全国各地を訪れる、食べログレビュアーでもある「予約困難店食べ歩き!」さんに、おいしいお店を聞きました。

〈最高のインスタグルメ〉

最新のグルメ情報を得るうえで欠かせないSNSの一つがInstagram。動画でシズル感あふれる料理を撮影したり、写真で料理が輝く瞬間を切り取ったり。おいしそうなビジュアルで食欲をかき立ててくれるグルメ系インスタグラマーに、おすすめのお店や最高の一皿を教えてもらう本企画。今回は、夜は超予約困難な店、ランチはB級グルメも! おいしいと聞けば全国各地を訪れる、食べログレビュアーでもある「予約困難店食べ歩き!(@champagne3711k)」さんにインタビューした。

教えてくれる人

予約困難店食べ歩き!(@champagne3711k)

Instagramフォロワー1.1万人。

男性。職業は不動産投資。

趣味:ゴルフ

好きな料理ジャンル:寿司、和食、カレー

食べ歩きのモットー:フットワーク軽くおいしいお店は通い続ける



■Instagram

https://www.instagram.com/champagne3711k/



■食べログ

https://tabelog.com/rvwr/004637958

※フォロワー数は2024年7月時点のものです。

予約困難店食べ歩き!さんの「おいしい」話

予約困難店食べ歩き!さんに美食に目覚めたきっかけを尋ねると「仕事で全国各地に行くことが多く、その都度現地で接待をしたりされたりでおいしいお店の予約困難店に行くようになり、更には常連になっていきました」とのこと。月の外食は、昼は25回、夜は20回ほどだそう。毎週移動で東京、大阪、名古屋へと、各地のおいしいものを食べ歩く「予約困難店食べ歩き!」さんのとっておきのお店とは?

最高の一皿:「日本料理 晴山」の「鮑グツグツに肝ソースと雲丹しゃり」

Q:この1年くらいの間で最も感動した料理は?

A:東京の三田にある「日本料理 晴山」の「鮑グツグツに肝ソースと雲丹しゃり」です。

鮑グツグツに肝ソースと雲丹しゃり

予約困難店食べ歩き!さん

晴山は東京において私が毎月通っているお店で、一番好きな和食のお店。9月の晴山は一年で最も大好きなメニューがあります。鮑グツグツに雲丹とご飯を、鮑の肝ソースで食べさせてくれるんです。見た目も最高です!

雲丹のせご飯と鮑の肝ソース

溶岩の器で鮑と肝ソースをグツグツ

予約困難店食べ歩き!さん

溶岩でつくられた器を熱し、鮑の肝ソースを入れて、その中に大きくカットされたアワビを投入。グツグツと煮込みます。

鮑の肝ソースに雲丹とご飯を投入して、焼きリゾット風に

予約困難店食べ歩き!さん

鮑をいただいた後に、残ったたっぷりの肝ソースに雲丹とご飯を再投入して食します! これがたまらなくおいしいんです!

フカヒレサンド

予約困難店食べ歩き!さん

いつもスペシャルで出してもらっているフカヒレサンドも抜群! 伺う度に期待を裏切らない晴山。山本大将のスペシャルメニューは毎回楽しみにしています。

最愛のリピ店:「東麻布 天本」

<店舗情報>◆日本料理 晴山住所 : 東京都港区三田2-17-29 グランデ三田 B1FTEL : 03-3451-8320

Q:今までで一番リピートしているお店は?

A:東京の赤羽橋にある「東麻布 天本」です。

大トロ

予約困難店食べ歩き!さん

天本大将が修業していた「海味」の長野大将の寿司が大好きで、東京出張する際は必ず訪問して寿司をいただいていました! 天本大将はその「海味」で8年も修業されていて、長野大将の味とスピリッツを継承し、そして自身で新しいものも取り入れながらどんどん進化されていっています。

鰯

予約困難店食べ歩き!さん

最近食べた寿司の中で印象に残っているのは「鰯」。天本では新鮮で脂の乗りがいい鰯しか出ないのです。昨年は鰯が不漁で出ることがなかったのですが、今年は食べることができました! とても新鮮で脂乗りがよく酢の〆加減も抜群で、またシャリが口の中でほろほろと解けて鰯のうまみと混ざり合って、とてもおいしかったです。

車海老の紹興酒漬

予約困難店食べ歩き!さん

おつまみも寿司も出てくるものどれをとっても旬のはしりのものを使い、独創と下積み時代に培った技術で毎月通っても飽きないどころか、もっともっと食べさせて欲しいと感じさせてくれます。日本酒もラインアップが多く手に入らない珍しい酒もあったり、ワインやシャンパンも考えて取りそろえてくれたりと、細部に行き届いているところもすごい! たくさん寿司屋に行きますが、唯一無二の大好きな寿司屋です!

写真:お店から

インスタ人気投稿:「成生」の投稿

<店舗情報>◆東麻布 天本住所 : 東京都港区東麻布1-7-9 ザ・ソノビル 102TEL : 不明の為情報お待ちしております

Q:今までのInstagramの投稿で一番人気だったものは?

A:静岡市にある「成生」の投稿です。

大好きな鯵

火入れ抜群!

予約困難店食べ歩き!さん

静岡浅間神社の北側に店舗を構える、天ぷらの名店「成生」。大好きな鯵は火入れ抜群でした! いいね822件、保存85件、コメント4件(2024年7月時点)。

写真:お店から

■実際の投稿はこちら

https://www.instagram.com/p/CwuZzbhSssY/?img_index=1

おすすめカジュアルグルメ:「バンブルビー」の「SPLジビエ3兄弟版3色カリー」

<店舗情報>◆成生住所 : 静岡県静岡市葵区丸山町12-2TEL : 054-295-7791

Q:2,000円以下で食べられるおいしいものは?

A:大阪の本町にある「バンブルビー」の「SPLジビエ3兄弟版3色カリー」(1,600円)です。

SPLジビエ3兄弟版3色カリー(鹿肉・ラムレバー・馬肉) 1,600円

予約困難店食べ歩き!さん

辛いカレーが好きなので全国のおいしいと言われているカレー屋さんに食べに行っています。「バンブルビー」のカレーは辛いしスパイスが強烈なので賛否両論あると思いますが、ジビエのカレーでこれだけのうまさを出しているお店は唯一無二ではないでしょうか。特に辛いカレーで鹿肉、ラムレバー、馬肉のキーマ「SPLジビエ3兄弟版3色カリー」は最高です!

鹿肉はスパイス抜群で辛さは強烈。でもとんがった辛さではないのでおいしさが広がります

予約困難店食べ歩き!さん

「食べログ カレー TOKYO 百名店 2023」「食べログ カレー WEST 百名店 2023」をコンプリートしたけれど、ほんとここのカレーが大好き!

いつか行きたい憧れの店:「鮨匠 のむら」

<店舗情報>◆バンブルビー住所 : 大阪府大阪市西区西本町1-14-2 住吉ビル 1FTEL : 06-6534-0894

Q:まだ訪問していないお店で行きたいお店は?

A:鹿児島市にある「鮨匠 のむら」です。

写真:お店から

写真:お店から

予約困難店食べ歩き!さん

鹿児島という遠方で評価の高い寿司屋さん。食べログレビューを見ると、唯一無二のネタで寿司をにぎっているとか⁈ 写真を見てもおいしそうで、一度味わってみたいです!

写真:お店から

