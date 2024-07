BE:FIRST初のドーム公演の模様がPrime Videoで世界配信スタート！「Mainstream」ライブ映像もYouTubeにて公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■約3時間、全29曲を披露した東京ドーム公演の模様を収録

BE:FIRST初のドーム公演『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream―Masterplan”』が、Prime Videoにて世界配信が開始された。

本作は2023年11月から2024年2月にかけて9都市22公演を回った全国アリーナツアー『BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”』の追加公演として、3月に東京ドーム2days、4月に京セラドーム大阪2daysが開催されたうちの東京ドーム公演が収録されたもの。

約3時間、全29曲を披露した伝説のステージは必見だ。

さらにPrime Videoでの配信にあわせ、各種音楽チャート116冠を達成したBE:FIRSTの4枚目のシングル「Mainstream」ライブ映像がYouTubeにて公開。「Mainstream」は、7月13日にTBSで放送される『音楽の日 2024』でも歌唱される予定だ。

BE:FIRSTは、8月28日に約2年ぶりとなるオリジナルアルバム『2:BE』をリリース。今回、配信開始となった東京ドーム公演の直前まで行われていたアリーナツアー公演の模様が収録された形態も用意される予定だ。

■『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream―Masterplan”』セットリスト

Gifted.

Mainstream

Move On

Milli-Billi

Boom Boom Back

Be Free

First Step

Moment

Softly

SOS

Don’t Wake Me Up

Spin!

Salvia

Grow Up

Smile Again

Shining One

To The First

BF is…

Brave Generation

Set Sail

Betrayal Game

Scream

Grateful Pain

Kick Start

Great Mistakes

Bye-Good-Bye

Glorious

Message

Masterplan

PHOTO BY Seitaro Tanaka

リリース情報

2024.07.01 ON SALE

BE:FIRST X ATEEZ

DIGITAL SINGLE「Hush-Hush」

2024.07.05 ON SALE

BE:FIRST X ATEEZ

DIGITAL SINGLE「Hush-Hush -☆Taku Takahash(m-flo)remix-」

2024.07.05 ON SALE

BE:FIRST X ATEEZ

DIGITAL SINGLE「Hush-Hush -Instrumental-」

2024.08.28 ON SALE

BE:FIRST

ALBUM『2:BE』

『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream―Masterplan”』視聴ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D7CB97JG

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/