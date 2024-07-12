BE:FIRST初のドーム公演の模様がPrime Videoで世界配信スタート！「Mainstream」ライブ映像もYouTubeにて公開
■約3時間、全29曲を披露した東京ドーム公演の模様を収録
BE:FIRST初のドーム公演『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream―Masterplan”』が、Prime Videoにて世界配信が開始された。
本作は2023年11月から2024年2月にかけて9都市22公演を回った全国アリーナツアー『BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”』の追加公演として、3月に東京ドーム2days、4月に京セラドーム大阪2daysが開催されたうちの東京ドーム公演が収録されたもの。
約3時間、全29曲を披露した伝説のステージは必見だ。
さらにPrime Videoでの配信にあわせ、各種音楽チャート116冠を達成したBE:FIRSTの4枚目のシングル「Mainstream」ライブ映像がYouTubeにて公開。「Mainstream」は、7月13日にTBSで放送される『音楽の日 2024』でも歌唱される予定だ。
BE:FIRSTは、8月28日に約2年ぶりとなるオリジナルアルバム『2:BE』をリリース。今回、配信開始となった東京ドーム公演の直前まで行われていたアリーナツアー公演の模様が収録された形態も用意される予定だ。
■『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream―Masterplan”』セットリスト
Gifted.
Mainstream
Move On
Milli-Billi
Boom Boom Back
Be Free
First Step
Moment
Softly
SOS
Don’t Wake Me Up
Spin!
Salvia
Grow Up
Smile Again
Shining One
To The First
BF is…
Brave Generation
Set Sail
Betrayal Game
Scream
Grateful Pain
Kick Start
Great Mistakes
Bye-Good-Bye
Glorious
Message
Masterplan
PHOTO BY Seitaro Tanaka
リリース情報
2024.07.01 ON SALE
BE:FIRST X ATEEZ
DIGITAL SINGLE「Hush-Hush」
2024.07.05 ON SALE
BE:FIRST X ATEEZ
DIGITAL SINGLE「Hush-Hush -☆Taku Takahash（m-flo）remix-」
2024.07.05 ON SALE
BE:FIRST X ATEEZ
DIGITAL SINGLE「Hush-Hush -Instrumental-」
2024.08.28 ON SALE
BE:FIRST
ALBUM『2:BE』
『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream―Masterplan”』視聴ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D7CB97JG
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/