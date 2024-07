元Secret ソナ、ビキニ姿で美ボディをアピール！休暇中の様子を公開

元Secretのソナが、夏のバカンスファッションを披露した。



7月12日、彼女は自身のInstagramを通じて「過去の休息の記録。I want to go on a trip. with you」という書き込みと共に数枚の写真を掲載した。



公開された写真の中のソナは、様々な水着を着てゆったりと過ごしている。彼女は、スリムな体型とセクシーな脚線美を誇り、目を引いた。



ソナは最近、JTBCドラマ「遊んでくれる彼女」で熱演を繰り広げている。また、31日に韓国で公開されるチョ・ジョンソク主演の映画「パイロット」にも出演する。