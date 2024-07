全4種が楽しめるアソートメント！リスン「BREATHING TREES」

インセンスショップ「リスン」では2024年、樹々やそれらが育つ環境にフォーカスしたインセンスシリーズ「BREATHING TREES」を発表しました。

リスン「BREATHING TREES」

今回、全4種が入ったアソートメントと、様々な木材を用いて作られた限定プロダクトを販売中です。

今回、全4種が入ったアソートメントと、様々な木材を用いて作られた限定プロダクトを販売中です。

4月発売の第一弾は、まっすぐに立ち並ぶスギをイメージした「BEGINNING(ビギニング)」と、包容力のあるヒノキをイメージした「CYCLE(サイクル)」の2種類を。

続く6月に第二弾として、どっしりとそびえ立つクスノキをイメージした「WAITING(ウェイティング)」と、厳しい環境に耐え抜くヒバをイメージした「HEARTBEAT(ハートビート)」を発売し、全4種類が出揃いました。

全4種を楽しめるアソートメントを、7月11日(木)より販売中です。

4種の香りが6本ずつセットされていて、メタル製のホルダーが付属します。

言葉を発しない樹々の静かな息吹きから広がる世界を楽しめます。

また同日に、今回のシリーズでテーマとした4種類の樹をはじめ、様々な木材を用いて作られた限定プロダクトも登場します。

素材によって異なる表情を見せてくれる木製プロダクト。

アソートメント

発売日 : 2024年7月11日(木)

商品名 : BREATHING TREES ASSORTMENT

販売価格: 2,530円(税込)

内容 : 24本(シリーズ4種類各6本)のインセンスと、

メタル製のホルダーがついたセット。

取り扱い: リスン京都、リスン青山、リスン オンラインストア

URL :

https://store.lisn.co.jp/shop/g/g824262/

木製プロダクト

発売日 :2024年7月11日(木)

販売価格:2,200円(税込)〜

説明 :様々な木材を用いて作られた限定インセンスプロダクト。

トレイやホルダー、ケース等様々な形状があり全て手作り。

取り扱い:リスン京都、リスン青山

既存商品 BREATHING TREESシリーズ

<第一弾>

346 イメージビジュアル

346 インセンスイメージ

346 10本入イメージ

発売日 : 2024年4月25日(木)

商品名 : 346 BEGINNING

販売価格: 1本55円(税込)、10本入550円(税込)

香り : 神秘的な森

まっすぐに立ち並ぶスギをイメージ。

ウッディにゼラニウムなどのグリーンを合わせた香り

取り扱い: リスン京都、リスン青山

リスン オンラインストア(10本入のみ)

URL :

https://store.lisn.co.jp/shop/g/g850346/

347 イメージビジュアル

347 インセンスイメージ

347 10本入イメージ

発売日 : 2024年4月25日(木)

商品名 : 347 CYCLE

販売価格: 1本55円(税込)、10本入550円(税込)

香り : ふくよかな林

包容力のあるヒノキをイメージ。

グリーンに透明感のあるアンバーやミルキーさを合わせた香り

取り扱い: リスン京都、リスン青山

リスン オンラインストア(10本入のみ)

URL :

https://store.lisn.co.jp/shop/g/g850347/

<第二弾>

348 イメージビジュアル

348 インセンスイメージ

348 10本入イメージ

発売日 : 2024年6月20日(木)

商品名 : 348 WAITING

販売価格: 1本55円(税込)、10本入550円(税込)

香り : 力強い大木

どっしりとそびえ立つクスノキをイメージ。

漢薬香料にフローラルやモスを合わせた香り。

取り扱い: リスン京都、リスン青山

リスン オンラインストア(10本入のみ)

URL :

https://store.lisn.co.jp/shop/g/g850348/

349 イメージビジュアル

349 インセンスイメージ

349 10本入イメージ

発売日 : 2024年6月20日(木)

商品名 : 349 HEARTBEAT

販売価格: 1本55円(税込)、10本入550円(税込)

香り : 凛とした樹々

厳しい環境に耐え抜くヒバをイメージ。

清涼感のあるグリーンにカシスやオレンジを合わせた香り。

取り扱い: リスン京都、リスン青山

リスン オンラインストア(10本入のみ)

URL :

https://store.lisn.co.jp/shop/g/g850349/

《Lisn(リスン)

https://www.lisn.co.jp》

香りある豊かなライフスタイルを提案するインセンスショップ。

約150種のインセンスを中心に機能性とデザイン性に優れた香りのプロダクトを展開しています。

毎年ひとつのテーマをもとに新しい香りを発表しています。

ビジュアルやアーティスト作品とともに創りあげる世界観は香りだけにフォーカスするのではなくテーマに沿った楽しみ方ができるように創作されています。

