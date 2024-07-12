PK shampoo、自身プロデュースのサーキットイベント＜PSYCHIC FES 2024＞のタイムテーブルを発表
PK shampooが、主催するサーキットイベント＜PSYCHIC FES 2024＞のタイムテーブルを発表した。
2023年11月に東京・新宿歌舞伎町一帯ライブハウスにてPK shampoo主催サーキットイベント＜PSYCHIC FES＞を初開催。総勢28組のアーティストが出演し、大成功を収めた。PK shampooのVo&Gtヤマトパンクスを中心に行われるこのサーキットイベントは、ライブシーンを盛り上げようとPK shampooと縁の深いアーティストに声を掛け実現している。
ライブ・イベント情報
開催日時：2024年8月4日（日）12:00開場/13:00開演
会場：BIGCAT、SUNHALL、ANIMA、FANJ twice、Pangea、HOKAGE、BIGSTEP B1F大階段イベントスペース
出演アーティスト(50音順)：愛はズボーン、アルカラ、梅田サイファー、ジ・エンプティ、Order From Minor.、オレンジスパイニクラブ、ガガガSP、かずき山盛り、加速するラブズ、KALMA、キュウソネコカミ、クリトリック・リス、小林私、古墳シスターズ、さよならポエジー、ザ・シスターズハイ、時速36km、SuiseiNoboAz、そこに鳴る、多次元制御機構よだか、the dadadadys、超☆社会的サンダル、TENDOUJI、TEMPLE、東京少年倶楽部、トップシークレットマン、ドミコ、ネクライトーキー、No Fun、バックドロップシンデレラ、THE BACK HORN、PK shampoo、Hue’s、Black petrol、PURIKURA MIND、the bercedes menz、Mega Shinnosuke、目やに！、山田亮一とアフターソウル、よさこいマン、夜の本気ダンス、RAZORS EDGE、LOSTAGE、浪漫革命
問い合わせ：GREENS 06-6682-1224
主催：FWWW. / ぴあ / GREENS
企画制作：日本コロムビア株式会社 / 株式会社ホリプロ / ATFIELD inc.
公式HP：https://pkshampoo.jp/psychicfes/
公式Twitter：https://twitter.com/psychic_fes
■チケット情報
＜一般発売中＞
チケット代：6,800円（税込/D別）
ぴあ https://w.pia.jp/t/psychicfes2024/
ライブ・イベント情報
2024年9月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
OPEN/START : 18:00/19:00 問合せ：GREENS 06-6882-1224
2024年9月21日(土) 福岡・福岡LIVEHOUSE CB
OPEN/START : 17:30/18:00 問合せ：BEA 092-712-4221
2024年9月23日(月) 愛知・名古屋RAD HALL
OPEN/START : 17:30/18:00 問合せ：ジェイルハウス 052-936-6041 (平日11:00〜15:00)
2024年9月28日(土) 北海道・札幌BESSIE HALL
OPEN/START : 16:30/17:00 問合せ：WESS info@wess.co.jp
2024年10月3日(木) 東京・恵比寿LIQUIDROOM
OPEN/START : 18:00/19:00 問合せ：ホットスタッフ・プロモーション050-5211-6077(平日12:00〜18:00)
前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)
◎チケット先行受付
【オフィシャル先行(ぴあ)】 7月8日(月) 12:00 〜7月15日(月祝)23:59
https://w.pia.jp/t/pkshampoo/
◎チケット一般発売
2024年7月20日(土) 10:00〜
リリース情報
発売日：2024年7月31日(水)
COCA-18218［CD］￥1,320 (税抜価格 ￥1,200)
LitLink：https://lit.link/pkshampoo
M1 天使になるかもしれない
M2 夏に思い出すことのすべて
M3 翼もください
M4 ひとつの曲ができるまで
ライブ・イベント情報
ヤマトパンクス弾き語りミニライブ＋CDサイン会
2024年7月31日(水)【大阪】タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
集合 ：18:45 開演：19:00
＜対象店舗＞タワーレコード梅田NU茶屋町店／なんばパークス店／京都店
参加方法：https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/live/87899.html
2024年8月27日(火)【東京】タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース
集合：18:30 開演：19:00
＜対象店舗＞タワーレコード渋谷店
参加方法：https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/live/87900.html