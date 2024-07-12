ＮＹ市場 この後のイベント
ドイツ経常収支（5月）時刻未定
予想 N/A 前回 259.0億ユーロ
21:00
インド消費者物価指数（CPI）（6月）
予想 4.75% 前回 4.75%（前年比)
インド鉱工業生産指数（5月）
予想 5.0% 前回 5.0%（前年比)
メキシコ鉱工業生産指数（5月）
予想 0.4% 前回 -0.5%（前月比)
予想 0.9% 前回 5.1%（前年比)
21:30
カナダ住宅建設許可（5月）
予想 -5.0% 前回 20.5%（前月比)
米生産者物価指数（PPI）（6月）
予想 0.1% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.5% 前回 2.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（7月）
予想 68.1 前回 68.2
米主要企業決算
ウェルズファーゴ、JPモルガン、シティ、BNYメロン
※予定は変更されることがあります。
予想 N/A 前回 259.0億ユーロ
21:00
インド消費者物価指数（CPI）（6月）
予想 4.75% 前回 4.75%（前年比)
インド鉱工業生産指数（5月）
予想 5.0% 前回 5.0%（前年比)
メキシコ鉱工業生産指数（5月）
予想 0.4% 前回 -0.5%（前月比)
予想 0.9% 前回 5.1%（前年比)
21:30
カナダ住宅建設許可（5月）
予想 -5.0% 前回 20.5%（前月比)
米生産者物価指数（PPI）（6月）
予想 0.1% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.5% 前回 2.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（7月）
予想 68.1 前回 68.2
米主要企業決算
ウェルズファーゴ、JPモルガン、シティ、BNYメロン
※予定は変更されることがあります。