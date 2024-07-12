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ドイツ経常収支（5月）時刻未定

予想 N/A 前回 259.0億ユーロ

21:00

インド消費者物価指数（CPI）（6月）

予想 4.75% 前回 4.75%（前年比)



インド鉱工業生産指数（5月）

予想 5.0% 前回 5.0%（前年比)



メキシコ鉱工業生産指数（5月）

予想 0.4% 前回 -0.5%（前月比)

予想 0.9% 前回 5.1%（前年比)



21:30

カナダ住宅建設許可（5月）

予想 -5.0% 前回 20.5%（前月比)



米生産者物価指数（PPI）（6月）

予想 0.1% 前回 -0.2%（前月比)

予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 2.5% 前回 2.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（7月）

予想 68.1 前回 68.2





米主要企業決算

ウェルズファーゴ、JPモルガン、シティ、BNYメロン





※予定は変更されることがあります。

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