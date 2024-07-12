ドイツ経常収支（5月）時刻未定
予想　N/A　前回　259.0億ユーロ
21:00
インド消費者物価指数（CPI）（6月）
予想　4.75%　前回　4.75%（前年比)

インド鉱工業生産指数（5月）
予想　5.0%　前回　5.0%（前年比)

メキシコ鉱工業生産指数（5月）
予想　0.4%　前回　-0.5%（前月比)
予想　0.9%　前回　5.1%（前年比)

21:30
カナダ住宅建設許可（5月）
予想　-5.0%　前回　20.5%（前月比)

米生産者物価指数（PPI）（6月）
予想　0.1%　前回　-0.2%（前月比)
予想　2.3%　前回　2.2%（前年比)
予想　0.2%　前回　0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.5%　前回　2.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（7月）
予想　68.1　前回　68.2


米主要企業決算
ウェルズファーゴ、JPモルガン、シティ、BNYメロン


※予定は変更されることがあります。