ENHYPEN、2ndフルアルバムで新たな挑戦「今までの作品の中で一番良い…自信がある」（総合）

ENHYPENがダークな姿から脱して、“ロマンス”で帰ってきた。クールで可愛いが、セクシーさまでアピールする。ENHYPENは11日午後、ソウル市松坡(ソンパ)区SKハンドボール競技場にて2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」の発売記念ショーケースを行った。2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」は、ENHYPENが2年9ヶ月ぶりにリリースするフルアルバムだ。今作は、お互いに正反対の世界に所属している“君”と愛を分かち合う少年の物語を描く。“君”のために忠誠を尽くす少年の話が各トラックに込められ、有機的につながっている。

この日、リーダーのジョンウォンは「2年9ヶ月ぶりにフルアルバムでカムバックするだけに、プロデューサーの方々、多くのスタッフの方々との協力と努力で誕生したアルバムだ。本当に一生懸命に準備した。たくさん応援し、注目してほしい」とカムバックの感想を伝えた。続いてソンフンは「今作は、ENGENE(ENHYPENのファンの名称)の方々の期待を超えるアルバムになりそうだ。前作より一層成長した姿を見せるため、頑張って準備した。2ndフルアルバムの活動を楽しみにしていただきたい」とし、「ファンの皆さんから愛と応援をいただき、認められたおかげで、力を出してさらに大きく成長することができた僕たちと、ENGENEの皆さんの話だと言えるアルバムだ」と説明した。タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」は、今作のストーリーを貫いているナンバーだ。君が許してくれるなら、すべてを乗り越えて僕が持つ力を最大限活用し、君の願いを叶えてあげるという少年の意志を込めている。「XO」は「反対または承諾」を表現し、言葉の代わりにできるキス(X)とハグ(O)の意味を含んでいる。取材陣の前で初めてステージを披露した後、ニキは「これまでダークな音楽を中心に活動してきたが、今度は明るくてスイートな音楽をタイトルにしたため、まだ慣れていなくて、緊張もしている。しかし、今日のステージをきっかけにこれからの活動も自信を持ってできそうだ」と述べた。続いてソヌは「特別な“君”が許してくれるなら、なんでもしてあげたいという少年の気持ちを、ロマンスファンタジーで描き出したポップジャンルのナンバーだ。最初に聴いた時、メロディがとてもよかったし、クセになる部分があって、『すごく気に入ってもらえるだろう』と考えた」とタイトル曲について紹介した。パフォーマンスは、彼らが伝えるロマンスに重点を置き、「XO」という歌詞を形象化した直観的な動きを加えた。ジェイクは「これまでの僕たちとは違って、コンセプチュアルな部分を減らしたので、クールな雰囲気、可愛らしさ、セクシーさを感じることができる。『XO』という歌詞を表現する動きを入れた。少し難しいかもしれないが、練習する面白さがある。ぜひチャレンジに参加していただきたい」と呼びかけて目を引いた。この他にも、うっとりとした月光の中のデートを歌った「Moonstruck」、2人だけの秘密を描いた「Your Eyes Only」、悲劇的な結末は作らないと決心する「Hundred Broken Hearts」、初めて感じる嫉妬心を表現した「Brought The Heat Back」、愛の力を信じる「Paranormal」、君への忠誠を決心する「Royalty」、僕たちの未来を高速道路に例えたファンソング「Highway 1009」が収録された。タイトル曲から収録曲まで、彼らのこれまでのコンセプトとは異なるムードが感じられる。これと関連して、今後のアルバムの方向性について質問するとジョンウォンは「今回は、これまでやってきた音楽とは雰囲気がかなり違う。僕たちはストーリーラインに合わせてアルバムを制作している。今回のカムバックで僕たちが表現したいストーリーラインがロマンスで、ダークよりは明るい雰囲気に近かったので、アルバムの方向性もそのように決めた。今後のアルバムの色は、僕たちが経験する状況と考えている方向性によって変わっていくと思う」と説明した。