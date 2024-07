イ・ジョンソク、デビュー14周年記念！9月にソウルで展示会を開催

俳優のイ・ジョンソクが、ファンに展示会の招待状を送った。所属事務所のACE FACTORYは12日、イ・ジョンソクがデビュー14周年を迎え、ファンと共にしてきた時間を振り返る「2024 LEE JONG SUK EXIHIBITION in Seoul - Invitation to With」(以下「Invitation to With」)を開催すると伝えた。同展示会は、9月4日から8日まで開かれる。

これと共に公開された画像は、展示会のタイトルにふさわしく、招待状を連想させる。展示名「Invitation to With」の「With」は彼の公式ファンクラブの名称だ。今回の展示は、長い間変わらぬ愛を送ってくれたファンに恩返ししたいという気持ちで企画された。ファンと共に思い出を共有する場で、感謝の気持ちを伝えるイベントになることが期待されている。展示会には、彼がデビューした時から今まで大切にしてきたファンとの思い出はもちろん、展示のため準備した未公開グラビアと彼がファンに伝えるメッセージまで、彼の真心を込めた空間が用意される予定だ。イ・ジョンソクは、2014年の初のファンミーティングを皮切りに、着実にファンとコミュニケーションする場を設けてきた。特に昨年は、ワールドツアー「Dear. My With」を通じて11都市のファンと会い、意義深い時間を過ごした。ファンミーティングだけでなく、自分の愛蔵品を分かち合うバザーを設けた彼は、現場にサプライズ登場し、ファンと触れ合った。普段から積極的にファンとコミュニケーションしてきた彼が、またどのような方法でファンとコミュニケーションするのか、期待が高まっている。彼が大切にしてきたファンとの思い出を分かち合う展示会「Invitation to With」は、9月4日から8日まで「Ktown4u」COEX店で行われる。詳細は今後、ACE FACTORYの公式アカウントを通じて公開される。