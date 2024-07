なでしこDF清水梨紗のマンC加入が正式決定！　3年契約を締結…長谷川唯と再び“同僚”に

マンチェスター・シティは12日、日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗の加入を発表した。契約期間は2027年6月30日までの3年間で、背番号は「2」に決定している。1996年6月15日生まれで現在28歳の清水は2009年に日テレ・メニーナに入団し、約4年後にトップチームにあたる日テレ・ベレーザ(現:日テレ・東京ヴェルディベレーザ)に昇格。初年度から主力に定着し、なでしこリーグ1部と皇后杯を5度、なでしこリーグカップを3度制するなど数々のタイトル獲得に貢献した。2018年2月にデビューしたなでしこジャパンではここまで国際Aマッチ通算78試合に出場。オリンピックと女子ワールドカップを1度ずつ経験している。

