【マーキュリーカップ】メイショウフンジンは1枠1番
7月15日（月）に盛岡競馬場で行われる、マーキュリーカップ（Jpn3・3歳上・ダ2000m）の枠順は下記の通り。JRAからは5頭。昨年3着のメイショウフンジンは1枠1番へ。近走では重賞でも安定した成績を見せており、ここも上位争いは必至。勝ち負けか。3連勝中ロードアヴニールなど新興勢力にも注目。発走は15日（月）18時15分。JRAからは5頭
1-1
メイショウフンジン
牡6・54.0・酒井学
西園正都・栗東
2-2
ヒロシクン
せん5・54.0・高松亮
佐藤雅彦・岩手
3-3
テンカハル
牡6・54.0・坂井瑠星
矢作芳人・栗東
3-4
グローリーグローリ
牡9・54.0・山本聡哉
菅原勲・岩手
4-5
ロードアヴニール
牡4・54.0・団野大成
野中賢二・栗東
4-6
スワーヴアラミス
牡9・58.0・落合玄太
田中淳司・北海道
5-7
アラジンバローズ
せん7・54.0・下原理
新子雅司・兵庫
5-8
ケイアイパープル
牡8・55.0・小野楓馬
小野望・北海道
6-9
クラウンプライド
牡5・57.0・横山武史
新谷功一・栗東
6-10
パワーブローキング
牡5・54.0・本田正重
佐藤裕太・船橋
7-11
ギガキング
牡6・54.0・吉原寛人
稲益貴弘・船橋
7-12
グランコージー
牡7・54.0・坂口裕一
千葉幸喜・岩手
8-13
ビヨンドザファザー
牡5・54.0・北村友一
藤岡健一・栗東
8-14
フレイムウィングス
せん7・54.0・山本政聡
酒井仁・岩手