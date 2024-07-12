いよいよ来週開催のインディーゲームの祭典「BitSummit Drift」 ステージイベント第2弾情報と特設サイト・会場マップが公開
BitSummit実行委員会は、京都みやこめっせで7月19日（金）から7月21日（日）の3日間にわたって開催される日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit Drift」のステージイベントに関する第2弾情報を公開しました。
集英社ゲームズの最新情報を一挙紹介！
集英社ゲームズのプロデューサーと開発者の対談を実施。最新情報を一挙紹介します。
登壇者：山本正美、林真理、ハフハフ・おでーん、Achabox
日時：7月19日（金） 14：10〜14：40
吉田修平のインディーゲーム紹介
吉田修平氏をホストにお届けするインディーゲーム紹介コーナー。Part1は小林宏至氏をゲストに迎え、「ENDER LILIES」で描かれた死の雨の災厄から数十年後、暴走する悲しき人工生命体「ホムンクルス」によって滅びゆく終末世界を舞台にした探索型アクションRPG「エンダーマグノリア：ブルームインザミスト」の魅力に迫ります。
登壇者：吉田修平、小林宏至
日時：7月20日（土） 11：30〜12：00
Part2は日本の神話や民間伝承を題材に、色鮮やかな手描き調の世界を舞台にした探索型2D和風アクションゲーム「ボウと月夜の碧い花」の開発メンバーを迎え、作品を紹介します。
登壇者：吉田修平、Chris Stair、Trevor Youngquist、Robert Maloney、Milton Guasti
日時：7月21日（日） 13：00〜13：30
Just for Kicks - アクションFPS「Anger Foot」のご紹介
開発チームが超ハイスピードなアクションFPS「Anger Foot」を語りつくします。
登壇者：Robbie Fraser、Jem Smith、Kane Forster、Luc Wolthers、Anja Venter
日時：7月20日（土） 13：10〜13：40
世界で活躍するプロゲーマーとゲームクリエイター対談
APEX世界一プロゲーマーのaMSa氏と世界的に有名なアクションゲームクリエーターの神谷英樹氏を迎え、インディーゲームを熱く語るトークセッションを開催します。
登壇者：aMSa、神谷英樹
日時：7月20日（土）15：30〜16：00
プレイ必至！ 傑作ゲーム「Arc Tracker」「Solateria」
KOCCA（Korea Creative Content Agency 韓国コンテンツ振興院）おすすめのインディーゲーム2タイトルを特集して紹介します。
登壇者：イ・ミンソン、パク・ギョンヨン、キム・ミンジョン、イ・ギュウォン
日時：7月21日（日）12：05〜12：35
ハピネットインディコレクション 新作ピックアップ！
ハピネットがブースに出展する新作3タイトルを紹介します。
登壇者：齋藤勝、竹内大貴
日時：7月20日（土）14：55〜15：25
インティ・クリエイツ新作ゲーム発表
インティ・クリエイツの新作ゲームを発表。
登壇者：會津卓也、Andrew Singleton、宮澤拡希
日時：7月20日（土）12：15〜12：45
The Sabotage Way：レトロスタイルゲームの開発
「Sea of Stars」で知られるゲームスタジオ「Sabotage Studio」のクリエイティブディレクターBoulanger氏が、現代にうまくハマるレトロスタイルのゲーム開発プロセスを解説します。
登壇者：Thierry Boulanger
日時：7月21日（日）13：45〜14：15
リアル・デスゲーム大会 決勝戦
Meta Quest用VRゲーム「Death Gamr Hotel」を使って、出場者たちが命を懸けたバーチャルデスゲームに挑戦します。
登壇者：SWERY、ロングコートダディ
日時：7月21日（日）10：45〜11：45
英語圏・中華圏ブース出演者を発表
英語圏向けの実況者としてHighGai氏、繁体字圏向けの実況者としてG-EIGHT氏の出演が発表されました。
全タイムテーブルと会場マップが公開
BitSummit Drift特設サイトが公開され、上記を含むすべてのステージイベントのタイムテーブルが公開されました。2フロアにわたって展開する会場マップも公開されています。
BitSummit Drift特設サイト：https://bitsummit.org/12th/
会場マップ：https://bitsummit.org/venue/
BitSummit Drift（ビットサミット ドリフト）開催概要
名称：BitSummit Drift（ビットサミット ドリフト）
日程：2024年7月19日（金）〜7月21日（日）
主催：BitSummit 実行委員会
一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）
(キュー・ゲームス/ピグミースタジオ/Skeleton Crew Studio/BlackSheep Consulting)
京都府
共催：KYOTO CMEX
制作：オリコム
BitSummit
http://bitsummit.org/