[Alexandros]、2024年2枚目のシングル9月にリリース
[Alexandros]がCDシングル｢SINGLE 2｣を9月18日にリリースすることを発表した。
本作には新曲を含む全3〜4曲を収録予定。初回限定「SINGLE 1 TOUR」盤には、終えたばかりの＜SINGLE 1 TOUR＞から東京・新宿LOFT公演を21曲収録したライブ映像とオフショットを含むオリジナルフォトブックを収録。初回限定盤「駅メロ キーホルダー」盤には[Alexandros]にとって思い入れのある小田急線相模大野駅の列車接近メロディーとして使用される「ワタリドリ（駅メロ ver.）」の音源を収録したキーホルダーが付属する。
CDシングル「SINGLE 2」
【仕様】
初回限定「SINGLE 1 TOUR」盤[DVD](CD+DVD) UPCH-7688 \8,000(税込)
初回限定「SINGLE 1 TOUR」盤[Blu-ray](CD＋Blu-ray) UPCH-7689 \8,500(税込)
初回限定「駅メロ キーホルダー」盤(CD+キーホルダー) UPCH-7690 \3,200(税込)
通常盤(CDのみ) UPCH-6034 \1,700(税込)
【収録内容】
CD：3〜4曲収録予定
DVD/Blu-ray：ライブハウスツアー「SINGLE 1 TOUR」
2024/6/5 (水) 東京 新宿LOFT公演のLIVE映像を21曲収録
※ライブ本編、オフショットを含むオリジナルフォトブック(24ページ)
※[Alexandros]映像作品では恒例のメンバーによる副音声が収録
駅メロ キーホルダー：ワタリドリ（駅メロver.）音源
UNIVERSAL MUSIC STOREにて対象期間内に「SINGLE 2」を予約購入された方には
9/22(日) 相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館）で行われる「SINGLE 2 GIG & RADIO」FC会員チケット最速先行申込に必要なシリアルコードをお渡し致します。
※UNIVERSAL MUSIC STORE以外のCDショップではシリアルコードは取得できません。ご注意ください。
＜CDシングル「SINGLE 2」発売＆相模大野駅 列車接近メロディ開始記念「SINGLE 2 GIG & RADIO」＞
開場 17:00 / 開演 17:30
会場：相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館）
チケット代：指定席 8,800円(税込)、着席指定席8,800(税込)
※未就学児童のご入場はできません/小学生以上はチケットが必要になります
※枚数制限：お1人様1会場につき2枚まで(申込者様+同行者様)エントリー可
※本公演はライブとFMヨコハマのレギュラープログラム「アレキとか！ドロスとか！」の公開生放送も予定しています。
チケット一般発売：2024年9月7日 (土) 10:00~
関連リンク
◆[Alexandros] オフィシャルサイト
◆[Alexandros] オフィシャルX
◆[Alexandros] オフィシャルInstagram
◆[Alexandros] オフィシャルFacebook
◆[Alexandros] オフィシャルYouTubeチャンネル