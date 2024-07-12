2024年9月18日（水）発売【仕様】初回限定「SINGLE 1 TOUR」盤[DVD](CD+DVD) UPCH-7688 \8,000(税込)初回限定「SINGLE 1 TOUR」盤[Blu-ray](CD＋Blu-ray) UPCH-7689 \8,500(税込)初回限定「駅メロ キーホルダー」盤(CD+キーホルダー) UPCH-7690 \3,200(税込)通常盤(CDのみ) UPCH-6034 \1,700(税込)【収録内容】CD：3〜4曲収録予定DVD/Blu-ray：ライブハウスツアー「SINGLE 1 TOUR」2024/6/5 (水) 東京 新宿LOFT公演のLIVE映像を21曲収録※ライブ本編、オフショットを含むオリジナルフォトブック(24ページ)※[Alexandros]映像作品では恒例のメンバーによる副音声が収録駅メロ キーホルダー：ワタリドリ（駅メロver.）音源UNIVERSAL MUSIC STOREにて対象期間内に「SINGLE 2」を予約購入された方には9/22(日) 相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館）で行われる「SINGLE 2 GIG & RADIO」FC会員チケット最速先行申込に必要なシリアルコードをお渡し致します。※UNIVERSAL MUSIC STORE以外のCDショップではシリアルコードは取得できません。ご注意ください。

＜CDシングル「SINGLE 2」発売＆相模大野駅 列車接近メロディ開始記念「SINGLE 2 GIG & RADIO」＞



日程：2024年9月22日 (日)開場 17:00 / 開演 17:30会場：相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館）チケット代：指定席 8,800円(税込)、着席指定席8,800(税込)※未就学児童のご入場はできません/小学生以上はチケットが必要になります※枚数制限：お1人様1会場につき2枚まで(申込者様+同行者様)エントリー可※本公演はライブとFMヨコハマのレギュラープログラム「アレキとか！ドロスとか！」の公開生放送も予定しています。チケット一般発売：2024年9月7日 (土) 10:00~