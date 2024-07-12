YONA YONA WEEKENDERS、新AL『LIVE』リード「行けたら、行くわ」のティザー公開
YONA YONA WEEKENDERSが、7月24日リリース予定の新アルバム『LIVE』のリードトラック「行けたら、行くわ」のミュージックビデオのティザー映像を公開した。
「行けたら、行くわ」は、まさに日本語ならではの表現に着目した軽快かつソウルフルな一曲。公開されたミュージックビデオのティザーでは、イントロと歌い出しの一部を聴くことができるが、飄々と風を切って歩きたくなるようなビートが心地よい。ティザーはグレースケールでDr.の小原“Beatsoldier”壮史の演奏を捉えた映像。本編は、7月24日(水)0時からプレミア公開される。
リリース情報
2024年7月24日(水)リリース
■完全生産限定盤CD（2枚組）
VIZL-2325 / 税込\4,500（税抜\4,091）
予約受付中：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2325.html
[CD 1：2nd Full Album『LIVE』 収録内容]
1. シナプス
2. Long Ride
3. 春よ来い
4. 行けたら、行くわ
5. 新規録音#4(2024.4.22)
6. Work Hard Play Hard
7. メシ食って寝るだけ
8. 寿司と酒
9. あんしん
10. Orange Moon feat. 大塚 愛
11. Happy Sad
12. アーバンなLife
13. 30
[Disc 2]
『YONA YONA WEEKENDERS ONEMAN LIVE 2024 at Spotify O-EAST (04.07)』
1. いい夢
2. Lonely Times
3. 明るい未来
4. MC01
5. SUI SUI
6. Ice Cream Lovers
7. MC02
8. 寿司と酒
9. Good bye
10. R.M.T.T
11. MC03
12. 春よ来い
13. Open your eyes
ライブ・イベント情報
2024/7/23(Tue) 東京 代官山UNIT [Open 19:00 / Start 20:00]
2024/8/11(Sun) 広島 SECOND CRUTCH [Open 17:30 / Start 18:00]
2024/8/23(Fri) 宮城 仙台darwin [Open 18:30 / Start 19:00]
2024/8/25(Sun) 埼玉 HEAVEN'S ROCKさいたま新都心 VJ-3 [Open 17:30 / Start 18:00]
2024/9/8(Sun) 福岡 BEAT STATION [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/9/14(Sat) 愛知 Electric Lady Land [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/9/15(Sun) 大阪 味園ユニバース [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/10/2(Wed) 北海道 PENNY LANE24 [Open 18:00 / Start 19:00]
2024/10/11(Fri) 東京 Zepp Shinjuku [Open 17:30 / Start 18: 30]
[チケット]
スタンディング \4,700(税込) ドリンク代別途必要
一般販売受付中：https://eplus.jp/yonayonaweekenders/
ライブ・イベント情報
＜YONA YONA WEEKENDERS“LIVE”Release Tour＞
日程｜2024.10.19 (sat.) OPEN 18:00／START 19:00
会場｜THE WALL LIVE HOUSE
主催｜Guts Promotion
問い合わせ｜gutspromotion@gmail.com
チケット詳細は後日発表。