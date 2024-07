パリ五輪バスケットボール、アメリカ代表の強化合宿に参加するため、ラスベガスのホテルに到着したレブロン・ジェームズ。オフコートでは、ファッションアイコンとしても注目される彼の私服姿がSNSに投稿され、「色彩感覚がクールすぎるんだよな、“キング”は」 「ヴィトンのデニムジャケットは憧れる」などのコメントが寄せられ、話題を集めている。



ピースサインをしながら笑顔で会場入りしたレブロンは、オフらしいカジュアルなスタイルながら、目を引くトップスにしっかりとルイ ヴィトンの「DNAデニムジャケット」をチョイス。ボリュームのあるパンツとバランスよくコーディネートし、足元にはナイキのスニーカー「ボメロ5“USA”」を合わせた。



この投稿にコメント欄では

「色彩感覚がクールすぎるんだよな、“キング”は」

「デニム彼氏にプレゼントしたい位かわいい」

「ヴィトンのこのデニムジャケットは憧れる」

「ナイキのボメロが普段履きなのは好感度高い」

「リラックスした雰囲気で、自然な着こなしが一番お洒落」

などの反響が寄せられ、カジュアルに見せながらも、アスリートセレブらしい品格を纏ったMIXスタイルが注目されていた。

