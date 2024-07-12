12日、園田競馬場で行われた第17回兵庫サマークイーン賞(3歳上・牝・重賞・ダ1700m・1着賞金800万円)は、3番手から向正面で2番手に進出、直線で脚を伸ばした吉原寛人騎手騎乗の1番人気ハクサンアマゾネス(牝7、金沢・加藤和義厩舎)が、好発からハナを切って食い下がった5番人気アンティキティラ(牝5、高知・別府真司厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分51秒5(不良)。

さらに8馬身差の3着に4番人気グレースルビー(牝7、大井・堀千亜樹厩舎)が入った。なお、2番人気スマートムーラン(牝5、兵庫・永島太郎厩舎)は9着に、3番人気サーフズアップ(牝4、船橋・山下貴之厩舎)は8着に終わった。

勝ったハクサンアマゾネスは、父シルポート、母オークヒルズ、その父ブライアンズタイムという血統。これで8連勝、重賞は24勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆ハクサンアマゾネス(牝7)

騎手:吉原寛人

厩舎:金沢・加藤和義

父:シルポート

母:オークヒルズ

母の父:ブライアンズタイム

馬主:河崎 五市

生産者:三木田牧場

【全着順】

1着 ハクサンアマゾネス 1人気

2着 アンティキティラ 5人気

3着 グレースルビー 4人気

4着 アキュートガール 9人気

5着 マルグリッド 8人気

6着 デンコウハピネス 11人気

7着 クリノメガミエース 6人気

8着 サーフズアップ 3人気

9着 スマートムーラン 2人気

10着 スギノプリンセス 7人気

11着 オーサムサンライズ 10人気