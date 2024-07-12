²¬»³¡¦YEBISU YA PRO¼çºÅ¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Ç¤¨¤ì～!! vol.4¡Ù³«ºÅ¡¢¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤ÈDaoko¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê
2024Ç¯8·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢²¬»³¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦YEBISU YA PRO¼çºÅ¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Ç¤¨¤ì～!! vol.4¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡¢Daoko¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¤Ç¤¨¤ì～!!¡Ù¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Âè1²ó¤Ï¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤Èchelmico¤¬½Ð±é¡£Âè2²ó¤ÏAge Factory¤ÈJUBEE¡¢Âè3²ó¤Ïtofubeats¤ÈÄ¹Ã«ÀîÇò»æ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ç¤¨¤ì～!! vol.4¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢7·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～7·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00¤Þ¤Ç¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÀèÃåÀè¹Ô¤ò¼õÉÕ¤È¤Ê¤ë¡£