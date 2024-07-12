¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¡ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤«¤é¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡£ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¥¸¡Á¥ó¡Ä¡ÖÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê30¡Ë¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡¡Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡×½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¼ç±é¤Î»³ºê¸¿Í¡Ê29¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ê56¡Ë¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤¬ËÜ¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ½é»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·ÌÚ¡£Âè°ìºîÌÜ¤Ï·à¾ì¤Ç¸«¤Æ¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ´¤ì¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤òËèÆü´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡Ö¹¬¤»¡×¤È¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡¿Á¹ñ¡¦ÁíÂç¾¤È¤·¤ÆÀïÃÏ¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿Âç¾·³¡¦²¦µ³¡ÊÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ë¤Î²áµî¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ëÉð¾¡¦Ù÷(¤¤ç¤¦)¤ò±é¤¸¤¿¿·ÌÚ¡£Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÂçÂô¤µ¤ó¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸½¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë²¹¤«¤µ¤È¡¢´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¿·ÌÚ¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÂô¤Ï¡ÖÙ÷¤ò¿·ÌÚ¤µ¤ó¤¬°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ó¥°¥À¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¿·ÌÚ¤È±é¤¸ÀÚ¤ê¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ù÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ù÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¦µ³¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î¿Í¤ò¼º¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤ë¾å¤Ç¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶ÌµÎÌ¤Î¿·ÌÚ¡£¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¸¤ï¡Á¤È¼Â´¶¤·¤Æ¡Ä¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2006Ç¯1·î¤è¤ê¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºßÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬½¸±Ñ¼ÒÀÄÇ¯¥Þ¥ó¥¬»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤ÎËÜºî¡£±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤È3ºîÏ¢Â³¤Ç50²¯±ßÄ¶¤¨¤ë»Ë¾å½é¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡