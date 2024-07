BE:FIRST初のドーム公演<BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream - Masterplan">が、Prime Videoにて世界配信スタートした。本作品は、2023年11月から2024年2月にかけて9都市22公演を回った全国アリーナ・ツアー<BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”>の追加公演として、3月に東京ドーム 2DAYS、4月に京セラドーム大阪2DAYSが開催されたうちの東京ドーム公演が収録されている。約3時間全29曲を披露したBE:FIRSTのステージをぜひご覧いただきたい。

配信情報



2024年7月12日(金)0時(日本時間)より世界配信https://www.amazon.co.jp/dp/B0D7CB97JG【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream - Masterplan" セットリスト】Gifted.MainstreamMove OnMilli-BilliBoom Boom BackBe FreeFirst StepMomentSoftlySOSDon’t Wake Me UpSpin!SalviaGrow UpSmile AgainShining OneTo The FirstBF is…Brave GenerationSet SailBetrayal GameScreamGrateful PainKick StartGreat MistakesBye-Good-ByeGloriousMessageMasterplan