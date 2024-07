◆西山茉希、親子ショット公開

【モデルプレス=2024/07/12】タレントの西山茉希が7月12日、自身のInstagramを更新。親子ショットを公開し、反響が寄せられている。この日西山は、自身が投稿したストーリーズにK-1の元世界王者・アーネスト・ホースト氏から反応があったことを告白。ホースト氏とは20代の頃に仕事を共にしていたといい、現在西山が母親になっていることに驚いたそう。「あなたは素敵なお母さんですね」というメッセージを受けた西山は「本当に嬉しかった」と気持ちを明かした。

◆西山茉希の投稿に反響

同投稿では、マタニティーフォトと2人の娘との写真を公開。娘たちがまだ幼い頃の顔出しショットと、おそろいの服を着た娘たちとの3ショットを披露した。この投稿にファンからは「素敵な家族」「大きくなりましたね」「口元がママそっくり」「美人すぎる」と様々な反響が寄せられたほか、ホースト氏からも「you are still a good looking mum(あなたは今でもかっこいいママです)」というコメントが寄せられている。西山は、2013年6月に俳優・早乙女太一と結婚。同年10月に長女、2016年4月に次女が誕生した。2019年6月には早乙女との離婚を発表した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】