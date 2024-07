くるまだるまやは2024年7月中旬に開業する全4棟の完全プライベートヴィラ「EZRA VILLA 〜SHIRAHAMA〜」の予約受付を開始しました。

くるまだるまや「EZRA VILLA 〜SHIRAHAMA〜」

●定員 : A棟7名/B・C・D棟8名

●客室 : ヴィラ4棟(1日4組限定)

1棟毎 約120,000円(税込)〜

●アクセス : 和歌山県西牟婁郡白浜町294-1

東京から飛行機で約1時間30分・大阪から車で約2時間

●駐車場 : 各棟2台※無料

●HP :

https://ezra-villa.jp/

●問合せ先 : 0739-34-7373

くるまだるまやは2024年7月中旬に開業する全4棟の完全プライベートヴィラ「EZRA VILLA 〜SHIRAHAMA〜」の予約受付を開始。

【EZRA VILLA 〜SHIRAHAMA〜について】

関西屈指の美しさを誇る南紀白浜の海の目の前に位置する、1棟貸切型のプライベートヴィラ全4棟の宿泊施設です。

全棟に白浜温泉を愉しむことができる客室露天温泉を完備しており、優雅で非日常的な癒しの空間をお届けします。

【趣の異なるそれぞれの棟】

●オーシャンビューのA棟・B棟

【A棟】127.40平米 / 【B棟】125.09平米

リビングやテラス、露天風呂から美しい白浜の海を一望できる抜群の景観の良さを誇るオーシャンビュータイプの棟です。

開放的なテラスには白浜の海と一体になったかのようなインフィニティプールがあり、ここでしか味わえない非日常的な空間を演出します。

●ペットの同伴が可能なC棟・D棟

【C棟】114.36平米 【ドッグラン】約60平米

【D棟】107.50平米 【ドッグラン】約100平米

ペット(小型犬〜大型犬)との宿泊が可能で自然との調和を体感できる開放的な棟タイプです。

※ペット同伴でないお客様も宿泊可能です。

テラスの向こうには開放的なドッグランが広がり、愛犬もきっと大喜び。

C棟のテラスにはドッグランに加えてプライベートプールもあるので、皆様で優雅な1日を過ごせます。

D等のドッグランは約100平米の広さを誇りますので、複数頭をお連れの場合も開放的に満喫できます。

※ペット同伴料は無料です。

【EZRA VILLA 〜SHIRAHAMA〜の特徴】

●関西屈指の美しさを誇る南紀白浜のすぐそばにある抜群のロケーション

オーシャンビューの客室(A・B棟)

天気が良い日には、まるで目の前にあるかのような夕日や朝日を一望でき、ここでしか味わえない至福の体験が可能です。

●南紀白浜が育む旬の味覚を堪能する「地産地消」のお食事体験

開放的テラスで地産地消がテーマのお食事を体験できます

和歌山県の和華牛や近海産の海の幸などを、開放的なテラスで満喫できます。

各棟に最新式のBBQコンロを完備しており、自由にお食事を楽しめます。

●全棟に天然露天温泉を完備

白浜温泉を愉しむ露天風呂

有馬、道後と並ぶ日本三古湯の「白浜温泉」を愉しむ露天風呂を全棟に完備しています。

1300年以上前から、文武天皇をはじめとした多くの宮人に愛されてきた由緒正しき温泉を、24時間お好きな時間に満喫できる贅沢な体験を楽しめます。

●最新の調理家電や洗練されたインテリアが、優雅で快適な滞在を実現

食材を自由に持ちこみ、BBQが可能な素泊まりプランも用意しています。

近郊の市場などで旬の食材を持ち寄り、自由に楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全4棟の完全プライベートヴィラ!くるまだるまや「EZRA VILLA 〜SHIRAHAMA〜」 appeared first on Dtimes.