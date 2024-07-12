ÀÄÌÚÍý»á¡¡ËÉ±Ò¾ÊÂçÎÌ½èÊ¬¤Ç¼«±ÒÂâ¤ÎÉåÇÔÃ²¤¯¡Ö¤ª¶â¥¸¥ã¥Ö¥¸¥ã¥Ö¡×¡Ö¤À¤«¤éÀÜÂÔ¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚÍý»á¤¬£±£²Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ËÉ±Ò¾Ê¤¬¼«±ÒÂâ°÷¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÃÄêÈëÌ©¡×¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤ä¡¢Àø¿å¼êÅö¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢ËÉ±Ò»öÌ³¼¡´±¤äÎ¦³¤¶õ¼«±ÒÂâ¤Î³Æ¥È¥Ã¥×¤ò´Þ¤à£²£±£¸¿Í¡Ê±ä¤Ù£²£²£°¿Í¡Ë¤ò½èÊ¬¤·¤¿·ï¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃÄêÈëÌ©¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢ÈëÌ©¤ò°·¤¦»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤Ââ°÷¤¬ÆÃÄêÈëÌ©¤òÃÎ¤ê¤¦¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£Àø¿å¼êÅöÉÔÀµ¼õµë¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÀø¿å¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÉÔÀµ¤ËÀø¿å¼êÅö¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ£±£±¿Í¤¬ÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤¼«¤Ç¤Ï¡¢Àø¿å´Ï¤Î¾è°÷¤¬Àîºê½Å¹©¶È¤«¤éÉÔÀµ¤Ë¶âÉÊ¤ò¼õÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡£ÌÚ¸¶ÌËÉ±ÒÁê¤Ï£µÆü¡ÖÆÃÊÌËÉ±Ò´Æ»¡¡×¤Î¼Â»Ü¤ò»Ø¼¨¡£Àî½Å¤âÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄÌÚ»á¤ÏÆÃÄêÈëÌ©ÊÝ¸îË¡¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ¤´Ö¤«¤éÈ¿È¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÆÃ¤ËËÉ±Ò´ØÏ¢¡¢ËÉ±Ò¾Ê¡¢¼«±ÒÂâ´ØÏ¢¤Ç¤ÏÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÏ³¤ì¤¿¤éº¤¤ë¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤«¤éÆÃÄêÈëÌ©ÊÝ¸îË¡¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤«¤ÄÆÃÄêÈëÌ©¤ò°·¤¨¤ë¿Í¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥ê¥¢¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ñ³Ê¤òÀººº¤ò¤·¤Æ¡¢¼è¤ê°·¤¨¤ë¿Í¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤Ï¢Ãæ¤¬¤¦¤¸¤ã¤¦¤¸¤ã¤ÈÆÃÄêÈëÌ©¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Åú¤¨¤Ï£²¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤½¤Î£²¤Ä¤È¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âÆÃÄêÈëÌ©¤Ê¤ó¤«¤Ç±£¤¹¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤Þ¤ÇÆÃÄêÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¡ÖËÉ±Ò¾Ê¤È¤«¤ÎÂÖÅÙ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ñ³Ê¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤À¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÆÃÄêÈëÌ©ÊÝ¸îË¡¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤òÌµÍý¤ä¤êºî¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤Î¤º¤µ¤ó±¿ÍÑ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡£¤½¤â¤½¤âËÜÅö¤ËÈëÌ©¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÃÄêÈëÌ©ÊÝ¸îË¡¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¡¢¡Ø²¿¤¬ÈëÌ©¤«ÈëÌ©¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤í¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂ¿Ê¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÆÃÄêÈëÌ©¤À¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼«±ÒÂâ¤äËÉ±Ò¾Ê¤ä¹ÔÀ¯¤ä¤Ê¤ó¤«¤Ëµö¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦°ì¸Ä¤À¤±¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î´Ö¤ÎÀîºê½Å¹©¤«¤éÎ¢¶â¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÀÜÂÔ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢º£²ó¤ÎÀø¿å¤Î¼êÅö¤Æ¤òÉÔÀµÀÁµá¤·¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤â¤³¤Î¼«±ÒÂâ¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁêÅöÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ÎÉåÇÔ¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ç¤âÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«±ÒÂâ¤Ï¼ÂÎÏÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦ÉåÇÔ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ³°¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¾¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë´í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡ØËÉ±ÒÈñÇÜÁý¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Í¡¢¼Â¤Ï¤ª¶â»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ»Ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£Ç¯³Î¤«£±£³£°£°²¯¤À¤«£±£´£°£°²¯¤À¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àè¤ËÇÜÁý¤¢¤ê¤¤Ç¤ª¶â¥¸¥ã¥Ö¥¸¥ã¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡¢ÊÄ¤¸¤¿¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÃæ¤ÇÀÜÂÔ¤¬µ¯¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢É¬Í×¤â¤Ê¤¤Éð´ï¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ¶»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£