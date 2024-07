SHINee キー、9月にソウルでアンコールコンサートを開催！アジアツアーの華やかなフィナーレ

SHINeeのキーが9月、ソウルでアンコールコンサートを開催する。「2024 KEYLAND ON:AND ON<#>」は9月14〜15日の2日間にわたり、ソウルオリンピック公園ハンドボール競技場にて開催される。キーの優れた音楽と多彩なパフォーマンスを盛り込んだ「KEYLAND」にもう一度会うことができ、関心が高まっている。今回の公演は、彼が1月に行ったソウル公演のアンコールコンサートだ。東京、バンコク、ジャカルタ、マカオ、神戸、高雄などでの初のソロアジアツアーの華やかなフィナーレを飾るだけに、これまでセットリストになかったステージを新たに追加して披露する予定で、反響を呼ぶことが期待されている。

さらに12日、SHINeeのSNSにコンサートの予告ポスターとムービングポスターが掲載された。前回の公演のポスターに登場したキーのフィギュアがあるベンディングマシンの上に、今回のコンサート副題である「#」がグラフィティのように刻まれ、風変わりな公演への期待を高めた。今回の公演のチケット販売サイトや日程などの詳細は今後、SHINeeの公式SNSなどを通じて公開される。キーは7月14日、バンコクMCCホールにて「2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR」を開催する。