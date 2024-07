【銀座コージーコーナー】″はちみつの日″に合わせて「くまのプーさん」スイーツが登場アフターユースにぴったりの焼き菓子も。

洋菓子専門店の銀座コージーコーナーは、2024年7月12日から「<くまのプーさん>レモンプリン〜はちみつソース〜」を全国の生ケーキ取扱店で販売しています。また、7月19日からは<くまのプーさん>はちみつギフト3種、マドレーヌ2種を全国の店舗(福井県・京都府・鳥取県を除く)で販売するので要チェックです。

ギフトにもピッタリな可愛い限定スイーツ

8月3日の「はちみつの日」に合わせて、今年も「くまのプーさん」デザインのスイーツが登場します。夏にピッタリなレモンプリンやマドレーヌ、巾着付きセットなど、見た目も可愛くて美味しいスイーツが勢揃いとなっています。

「<くまのプーさん>レモンプリン〜はちみつソース〜」 価格:421円

爽やかなレモンプリンに、優しい甘さのはちみつソースをかけています。つぼ風の容器やくまのプーさんデザインのピックで見た目も可愛らしい、夏にピッタリなスイーツです。8月29日までの販売となります。

「<くまのプーさん>はちみつの木ボックス(6個入)」 価格:648円

(内容:はちみつレモンマドレーヌ/はちみつオレンジマドレーヌ×各3)

はちみつの優しい甘さと、レモン・オレンジそれぞれの味わいが楽しめるボックスです。個包装にはみつばち姿が可愛いくまのプーさんをデザイン。「はちみつの木」をモチーフにしたボックスは、プーさんがはちみつに埋もれているように見える仕掛けになっています。7月19日から8月下旬までの販売です。

「<くまのプーさん>はちみつギフト(12個入)」 価格:1296円

(内容:はちみつレモンマドレーヌ/はちみつオレンジマドレーヌ×各6)

2種のマドレーヌが楽しめるアソート。個包装やパッケージには、みつばち姿のプーさんがデザインされており、ギフトや手土産にピッタリです。7月19日から8月下旬までの販売となります。

「<くまのプーさん>はちみつ巾着(8個入)」 価格:1540円

(内容:はちみつレモンマドレーヌ×2、はちみつオレンジマドレーヌ×2、クッキー<フランボワーズ>×4)

2種のマドレーヌと、甘酸っぱいフランボワーズのクッキーのアソートです。はちみつカラーの巾着は、つぼ型のステッチとプーさんのタグ付きで、アフターユースにもばっちり。7月19日から8月下旬までの販売となります。

「<くまのプーさん>はちみつレモンマドレーヌ」(単品) 価格:108円

はちみつの優しい甘さとレモンの爽やかさが特徴で、夏のティータイムにピッタリです。7月19日から8月下旬までの販売となります。

「<くまのプーさん>はちみつオレンジマドレーヌ」(単品) 価格:108円

はちみつの優しい甘さとオレンジの爽やかさが特徴で、風味豊かな味わいや香りが楽しめます。7月19日から8月下旬までの販売となります。

焼菓子は7月19日10時から8月下旬(予定)まで、オンラインショップでも購入可能です。

なお、北海道・九州地方・福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

(C) Disney

Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※価格はすべて税込表記です。