ウィ・ハジュン、初アジアファンミーティングツアー日本公演の詳細を発表！本日より先行受付スタート

ドラマ「卒業」を大好評のうちに終え、「イカゲーム」シーズン2など新作に期待が高まるウィ・ハジュンが、初のアジアファンミーティングツアーを開催する。「WI HA JUN 2024 FAN MEETING TOUR “A Wively Day”」は、8月のソウルを皮切りに、東京と大阪、タイ・バンコク、フィリピン・マニラ、インドネシア・ジャカルタで開催され、現地のファンと楽しい時間を過ごす予定だ。

日本公演は、8月25日に東京のZepp Haneda、8月27日に大阪のZepp Osaka Baysideで開催される。本日7月12日（金）18:00よりWI HA JUN JAPANOFFICIAL FANCLUBにてチケット最速先行受付が開始となった。今夏、彼と素敵な思い出を作ってみてはいかがだろうか。

■公演概要

「WI HA JUN 2024 FAN MEETING TOUR “A Wively Day”」

【日時・場所】

・東京：Zepp Haneda（TOKYO）

8月25日（日）

＜1部＞OPEN 13:15 / START 14:00

＜2部＞OPEN 17:15 / START 18:00



・大阪：Zepp Osaka Bayside

8月27日（火）

OPEN 17:45 / START 18:30



【チケット価格】

・VIP席：\22,000（税込）

※客席前方エリア（最前列から11列目前後まで）

※終演後お見送り会付き

※グループ写真撮影付き

※サイン入りポスター抽選参加権

※サイン入りポラロイド抽選参加権

※ランダムフォトカード付き（2種のうち1種ランダム）



・指定席：\13,200（税込）

※終演後お見送り会付き

※ランダムフォトカード付き（2種のうち1種ランダム）



枚数制限：お一人様4枚まで



【チケット販売期間】

・WI HA JUN JAPANOFFICIAL FANCLUB会員最速先行受付

チケット先行受付期間：7月12日（金）18:00〜7月21日（日）23:59まで

結果確認：7月25日（木）13:00〜

入金期間：7月25日（木）13:00〜7月27日（土）21:00まで



・チケット一般発売日：8月17日（土）10:00〜予定



＜注意事項＞

※撮影・録音・録画行為禁止（携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可）

※4歳以上チケット必要。3才以下でもお席が必要な場合は有料。ご入場時1drink代別途必要

※公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。

※転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した場合は、出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日にはご本人確認をする場合があります。

※座席位置によってステージ演出の全体・一部、ステージが見えにくい場合がございます。視界不良によるチケットの払い戻しはできません。

※グループ写真撮影はWi Ha Junとお客様10名〜20名との団体撮影となります。グループ写真はDropboxなどの共有URLにて撮影されたお客様のみ全体に展開されます。

※VIP席は状況によりエリアを拡大する場合もございます。

※お客様都合による払い戻しは一切行いません。あらかじめご了承ください。

その他注意事項に関してはこちらをご一読の上、チケットをご購入ください。



＜チケット申込に関するお問い合わせ＞

イープラス



＜公演に関するお問い合わせ＞

iTONY INTERNATIONAL：info＠itony.co.jp



主催・制作：iTONY INTERNATIONAL

企画：MSTEAM ENTERTAINMENT / APPLEWOOD CREATIVE

協力：Accompany Co.,Ltd / WI HA JUN JAPAN OFFICIAL FANCLUB



■関連リンク

ウィ・ハジュン 日本公式サイト