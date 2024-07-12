ウィ・ハジュン、初アジアファンミーティングツアー日本公演の詳細を発表！本日より先行受付スタート
「WI HA JUN 2024 FAN MEETING TOUR “A Wively Day”」は、8月のソウルを皮切りに、東京と大阪、タイ・バンコク、フィリピン・マニラ、インドネシア・ジャカルタで開催され、現地のファンと楽しい時間を過ごす予定だ。
■公演概要
「WI HA JUN 2024 FAN MEETING TOUR “A Wively Day”」
【日時・場所】
・東京：Zepp Haneda（TOKYO）
8月25日（日）
＜1部＞OPEN 13:15 / START 14:00
＜2部＞OPEN 17:15 / START 18:00
・大阪：Zepp Osaka Bayside
8月27日（火）
OPEN 17:45 / START 18:30
【チケット価格】
・VIP席：\22,000（税込）
※客席前方エリア（最前列から11列目前後まで）
※終演後お見送り会付き
※グループ写真撮影付き
※サイン入りポスター抽選参加権
※サイン入りポラロイド抽選参加権
※ランダムフォトカード付き（2種のうち1種ランダム）
・指定席：\13,200（税込）
※終演後お見送り会付き
※ランダムフォトカード付き（2種のうち1種ランダム）
枚数制限：お一人様4枚まで
【チケット販売期間】
・WI HA JUN JAPANOFFICIAL FANCLUB会員最速先行受付
チケット先行受付期間：7月12日（金）18:00〜7月21日（日）23:59まで
結果確認：7月25日（木）13:00〜
入金期間：7月25日（木）13:00〜7月27日（土）21:00まで
・チケット一般発売日：8月17日（土）10:00〜予定
＜注意事項＞
※撮影・録音・録画行為禁止（携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可）
※4歳以上チケット必要。3才以下でもお席が必要な場合は有料。ご入場時1drink代別途必要
※公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。
※転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した場合は、出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日にはご本人確認をする場合があります。
※座席位置によってステージ演出の全体・一部、ステージが見えにくい場合がございます。視界不良によるチケットの払い戻しはできません。
※グループ写真撮影はWi Ha Junとお客様10名〜20名との団体撮影となります。グループ写真はDropboxなどの共有URLにて撮影されたお客様のみ全体に展開されます。
※VIP席は状況によりエリアを拡大する場合もございます。
※お客様都合による払い戻しは一切行いません。あらかじめご了承ください。
その他注意事項に関してはこちらをご一読の上、チケットをご購入ください。
＜チケット申込に関するお問い合わせ＞
イープラス
＜公演に関するお問い合わせ＞
iTONY INTERNATIONAL：info＠itony.co.jp
主催・制作：iTONY INTERNATIONAL
企画：MSTEAM ENTERTAINMENT / APPLEWOOD CREATIVE
協力：Accompany Co.,Ltd / WI HA JUN JAPAN OFFICIAL FANCLUB
■関連リンク
ウィ・ハジュン 日本公式サイト