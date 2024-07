買切り型無人受付端末！リンクスインターナショナル「スタンドレセプション」

リンクスインターナショナルは、開発費用やサブスクリプション費用が発生しない、買切り型でお手軽に導入可能な無人受付端末「スタンドレセプション」を法人向けに販売中です。

リンクスインターナショナル「スタンドレセプション」

◆発売日

2024年7月11日

◆価格

本体価格:348,000円(税込 382,800円)〜

※カスタマイズの有無、またはサプライチェーンの状況により価格が変動する場合があります

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

リンクスインターナショナルは、開発費用やサブスクリプション費用が発生しない、買切り型でお手軽に導入可能な無人受付端末「スタンドレセプション」を2024年7月11日より法人向けに販売中。

◆スタンドレセプションとは

Stand Reception(スタンドレセプション)は、サブスクリプションや導入時の初期開発費用のかからない、買切り型のお手軽無人受付端末です。

対応するチャットアプリやグループアプリを通じて、部署や担当者宛に直接来客通知を送信します。

32型の大画面タッチパネルとキャスター付きのスタンドにより操作や移動も簡単で、50cmほどのスペースがあればオフィスビル、フロアのエントランスや店舗の窓口など場所を選ばずに設置できます。

◆製品特徴

・手元で簡単設定、操作しやすい大画面32型タッチパネル

アプリ内の設定項目から、手元で簡単に呼び出し先の登録が可能です。

複数の部署を見やすくグループ分けしたり、部署全体・担当者個人など自由に呼び出し先を変更することができます。

Teams、Google Chat、Slack、Discordなど多数のチャットアプリに対応し、受付から直接通知することが可能です。

・3ステップで簡単操作

大画面かつシンプルなUIで、初めて操作するお客様でも簡単に受付入力が可能です。

来客対応を行う部署や担当者別に最大で3階層までのグループ分けにも対応します。

・用途に合わせたカスタマイズ対応可能

買切り型で、お手元でかんたんにセットアップできるため導入が非常にスムーズです。

カスタマイズの要望やお問い合わせも随時承ります。

・安心の3年間オンサイト保守サービス(オプション)

保守パートナーであるJBサービス株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:三星 義明)による、電話対応+オンサイト保守を行う3年間の拡張保守サービスを追加することが可能です。

導入後に予期せぬ故障が発生しても、日本全国に拠点を持つJBサービスの障害受付コールセンターにて受付し、迅速に対応します。

※保守対応時の訪問日程は故障内容や交換部品の状況により変動します

