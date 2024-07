ブルボンは、独自技術で網目状に加工し、食べ応えと噛み応えにこだわったポテトチップス“ガチじゃが”2品を2024年7月16日(火)に発売します。

ブルボン「ポテトチップス“ガチじゃが”」

内容量 :100g

発売日 :2024年7月16日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※一部コンビニエンスストアにて取り扱いがあります。

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

ブルボンは、独自技術で網目状に加工し、食べ応えと噛み応えにこだわったポテトチップス“ガチじゃが”2品を2024年7月16日(火)に発売☆

“ガチじゃが”シリーズは、厚めの生地ベースでありながらも網目状に加工することで食感のコントラストをもたせ、バリッと噛みくだきやすく、かつ堅く食べ応えのあるポテトチップスです。

食感に負けない味付けでクセになるおいしさを目指しました。

ガチじゃがうま塩味

チキンのうま味を加え、味わい深い塩味で仕立てた、クセになるおいしさのポテトチップスです。

ガチじゃがガーリックペッパー味

香ばしいガーリックの風味と辛味の強いブラックペッパーを組み合わせた刺激のある味わいでおつまみにもぴったりな商品です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食べ応えと噛み応えにこだわった新商品2品!ブルボン「ポテトチップス“ガチじゃが”」 appeared first on Dtimes.