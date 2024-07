“MYSTIC STORYの新グループ”ARrC、集合プロフィールを公開

MYSTIC STORYの新人ボーイズグループARrCが、正式デビュー前から注目を集めている。ARrCは12日、公式SNSに集合プロフィールを掲載した。写真の中でARrCは、暖かい色の照明の下、7人のメンバーが一堂に会し、ケミストリー(相手との相性)をアピールしている。同じ方向を向いている彼らの姿から、「お互いの真実のつながり」の上に、音楽を通じて全世界に良い影響を与えるという決意と抱負を感じることができる。

Indeed, the turbulent bluster of a fierce north wind may appear strong, but it can never surpass the power of a heart warmed by the gentle rays of the sun. Light up! Let us now cast warm light upon the dark corners within each other.#ARrC #아크 pic.twitter.com/htlx60tgPJ