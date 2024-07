【「Fallout」mini POP UP STORE in INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店】開催期間:7月12日~8月4日会場:INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店内所在地:東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

東京池袋にて「Fallout」グッズ目白押しのミニポップアップストアがオープンした。ショップでは、Vault居住者になりたいひと必見の「Fallout Vault Dwellers kit」を初めとしたグッズ販売や、Bethesdaから借りてきたというVault Boyスタチューの展示が実施されている。

ポップアップストアが開店したのは、池袋パルコ店内の「インフォレンズ・ギークショップ」。ポップアップストアは7月12日より8月4日まで実施しており、店内は「Fallout 76」冒頭のVault内の様子を思い出すような装飾が施されている。何も買うつもりがなくとも「Fallout」ファンは是非訪れてみてほしい。

本稿では、同ポップアップストアについてのフォトレポートをお届けする。なお、前述した「Fallout Vault Dwellers kit」の詳細については以前フォトレポートをお届けしている。気になる方はそちらもご確認いただきたい。

「Fallout」ファン必見! Vault一色に染まった店内と盛沢山のグッズ紹介

前述した通り、同店舗は「Fallout 76」冒頭のVault内を思い出すような雰囲気だ。グッズも数多く展開されている。ただし、いくつかの商品は1人1個までの購入制限が設けられているので注意してほしい。

店内に入ってまず目を引くのが大型のVault Boyスタチュー。様々な店舗の入っているパルコにおいて、ひと際存在感を放っている。「Falloutだ!」と一目で分かるので目印にしてほしい。

あわせて、同じくVault Boyの立て看板に加えて目玉となる「Fallout Vault Dwellers kit」も出迎えてくれるので分かりやすい。現実にVault-Tecの店舗があったとしたら似たような雰囲気になりそうだ。

「『Fallout』といえばVault Boy」と言えるほどアイコニックなキャラクター

実際に目にすると写真よりも迫力がある

Vault Boyの立て看板

レトロフューチャーな雰囲気の小物も設置されている

装飾からあふれ出る「Reclamation Day」感(「Fallout 76」の最初のクエスト)

Vault-Tecらしいポスターも設置

こちらの「Nuka World」セットとPip-Boy(プラモデル)はスタッフの私物で売り物ではないので注意。欲しくなる

「Fallout Vault Dwellers kit」の中身も展示されており、実物を確認できる

展開グッズ一覧

今回販売されているグッズは前述した「Fallout Vault Dwellers kit」を含め、いずれも「Fallout」の世界観があふれている。

特に、作中にもNuka WorldのキャラクターNuka Girlをデザインした「メタルサインプレート」や、「EyeBotフィギュア」などは、ゲーム内のアイテムとして登場する場合もある。いずれもクオリティが高いので、自宅に飾っておくと「Fallout」世界の住人になった気分を味わえそうだった。

「メタルサインプレート(NUKA COLA GIRL/ENLIST!)」

「Nuka Girl」の方はウェザリングしたような塗装が施されているので世紀末感が漂っている

開封した様子。部屋に吊るして飾りたい

「EyeBotフィギュア」。こちらもウェザリング塗装されている

「Fallout New Vegas」でED-Eにお世話になった人に特におすすめだ

他にも、作中のキャラクターをデフォルメした「バックパックキーホルダー(全8種ランダムに1個封入)」に、デスクローの剥製を模した「Wall Mount “Deathclaw”」などもラインナップ。加えて、ファンにはお馴染みのDog Meatやドラマ版でヤオ・グアイに襲われて傷ついたB.O.S.のロゴをデザインしたTシャツ、Vault居住者が持っていそうな目覚まし時計やマグカップ、カードホルダーも用意されている。

カードホルダーはクレジットカードなどをいれてられるケース。底のスイッチを動かすことでカードが出てくるという便利仕様で、普段使いもできそうだった。目覚まし時計やマグカップも同系統のデザインで、なんにでも主張強めの自社ロゴを入れているVault-Tecらしさが溢れている。同好の士を探すのも一役買いそうだった。

「バックパックキーホルダー(全8種/ランダム)」

「バックパックキーホルダー」全8種のうち筆者は狙っていたT-45が出た。他にも別のパワー・アーマーやVault Boyにネイトらしきキャラクターもラインナップしている

Dog MeatのTシャツ。旅の相棒を胸に日々を過ごせる

爪痕のついたB.O.S.のロゴTシャツ。着るとパワー・アーマーを奪ったマキシマスの気持ちになれそうだ

背面にNuka Girlをデザインしたプルオーバーパーカー

Nuka Worldのお土産コーナーで売っていそうだ

「マグカップ(Thumbs Up)」は通常のマグカップよりも大きい。これでコーラでも飲みながらゲームがしたくなる

「VAULT-TEC カードホルダー」は1枚だけ入れてもしっかりと保持してくれるので、便利な上に落とす心配もない安心設計だ

「目覚まし時計」これで起きればVault居住者気分になれそうだ

ニックとVaultの歯車モチーフの腕時計。ごちらも在庫は少ないので欲しい人はお早めに

「NEW VEGAS DINKEY THE T-REX スタチュー」。「Fallout New Vegas」でブーンと出会える思い出の場所だ

「Tubbz コスプレダック Falloutシリーズ(5種)」。お風呂に浮かべたくなる

「アドバックパック」。ゲーム内の企業のアド(広告)がデザインされていて可愛らしい

「ティキマグ(Power Armor)」

「ティキマグ(Power Armor)」は大きめの「マグカップ(Thumbs Up)」よりも大きいので中々迫力がある

「ぬいぐるみ(ボルトガール/ドッグミート)」。もしDog Meatを飼っていたらあげていただろう。ゲーム内にもほしい可愛さ

「Wall Mount “Deathclaw”」。手のひらサイズでゲーム内のものよりは小さめだが飾りたくなる迫力

他にもグッズが目白押し! 「Fallout」気分を味わえる濃密な空間

ここまで紹介してきた通り、ポップアップストアは雰囲気から取り揃えているグッズに至るまで隅々に「Fallout」が詰まっている。店内の一角のみのミニサイズとはいえ、密度は十分だ。

「Fallout」のファンは必見のショップとなっているので、是非訪れてみてほしい。なお、店舗では5,000円購入毎に「特製ダイカットステッカー」を1枚もらえる。こちらも可愛らしいデザインなので、色んなものに貼って楽しんでほしい。

なお、目玉の「Fallout Vault Dwellers kit」は先着順の数量限定販売なので、お早目に訪れるのをオススメする。

「特製ダイカットステッカー(全6種/ランダム)」

「Fallout Vault Dwellers kit」もたくさん並んでいる

また、店内にはすでに訪れたマフィア梶田さんやBethesda公認配信者のYOSさんのサインもあった。おふたりも店内の様子を紹介しているので、そちらもご覧いただきたい。

YOSさんのサイン

マフィア梶田さんのサイン

【プロモーション】

この度、インフォレンズ株式会社様のご厚意でフォールアウトポップアップストアのプレオープンに招待していただきました!



Fallout mini Pop Up Store

池袋パルコ6F

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店

期間:7月12日(金)11:00~8月4日まで… pic.twitter.com/iHsrLqF8xH - 👨‍🎤YOS🧑‍🚀(YOSチャンネル) (@YOS_Channel_76) July 12, 2024

【総額◯◯万円…!? Fallout mini POP UP STORE 深夜の爆買い生放送】

FALLOUT(R) 76 (C)2020 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. FALL OUT, BETHESDA and related logos are trademarks or registered trademarks of Zeni Max Media

Inc. or its affiliates in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.