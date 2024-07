【あつまれ どうぶつの森/ たぬきち PVC スタチュー】2025年4月 発売予定参考価格:16,500円

豆魚雷は、ファースト4フィギュア製「あつまれ どうぶつの森/ たぬきち PVC スタチュー」の予約受付を開始した。発売は2025年4月予定で、参考価格は16,500円。

任天堂のゲーム「どうぶつの森」シリーズよりキャラクター「たぬきち」がPVCスタチューとして商品化。トレードマークでもある木の葉がデザインされたアロハシャツで登場する。

左手を挙げてあいさつしてくれるようなゲーム内の姿を全高約22センチで再現。初代の「タヌキ商店」店長から始まり、最新作では「たぬき開発」の代表となったシリーズ皆勤賞の「たぬきち」の魅力を様々な角度から楽しめる商品となっている。

「あつまれ どうぶつの森/ たぬきち PVC スタチュー」商品詳細

【F4F Presents - Animal Crossing: New Horizons - Tom Nook】

2025年4月 発売予定

参考価格:16,500円

サイズ:全高約21.5cm

(C) Nintendo.

Final product may be slightly different.