Sterling by Music Man、「StingRay RAY4 / RAY5」と「CUTLASS CT30」の新製品が登場
Sterling by Music Manから、スティングレイ・ベース「StingRay RAY4 / RAY5」と「CUTLASS」の新カラーバリエーションが登場する。
2ハムバッカー仕様のRAY4/RAY5 は、アイコニックなスティングレイサウンドをさらに深みのあるものに。9Vアクティブ・プリアンプ、5ウェイ・セレクター、そしてSterling by Music Man設計のピックアップを備える。
両モデルとも、7月14日（日）の発売になる。
●STINGRAY RAY4 HH Candy Apple Red
\74,800（税込み）
●STINGRAY RAY5 HH Ruby Red Burst Satin
\79,750（税込み）
●CUTLASS CT30 HSS Chopper Blue
\54,890（税込み）
●CUTLASS CT30 SSS Black
\54,890（税込み）
●CUTLASS CT30 SSS Pueblo Pink
\54,890（税込み）