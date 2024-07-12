Sterling by Music Manから、スティングレイ・ベース「StingRay RAY4 / RAY5」と「CUTLASS」の新カラーバリエーションが登場する。

2ハムバッカー仕様のRAY4/RAY5 は、アイコニックなスティングレイサウンドをさらに深みのあるものに。9Vアクティブ・プリアンプ、5ウェイ・セレクター、そしてSterling by Music Man設計のピックアップを備える。

モダンクラシックがコンセプトの「CUTLASS CT30 HSS / CT30 SSS」は、5ウェイスイッチと3つのスターリン・バイ・ミュージックマン設計のピックアップで多彩なトーンを実現。メイプルまたはローリエの指板は、どちらも滑らかで表現力豊か。2点支持トレモロブリッジにより、チューニングの優れた安定性と正確なイントネーションを提供。

両モデルとも、7月14日（日）の発売になる。

●STINGRAY RAY4 HH Candy Apple Red
\74,800（税込み）

●STINGRAY RAY5 HH Ruby Red Burst Satin
\79,750（税込み）

●CUTLASS CT30 HSS Chopper Blue
\54,890（税込み）

●CUTLASS CT30 SSS Black
\54,890（税込み）

●CUTLASS CT30 SSS Pueblo Pink
\54,890（税込み）