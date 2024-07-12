Â¤ÎÉé½ý¤Ç³èÌöÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿NewJeans¡¦¥Ø¥¤¥ó¡¢¡ÈÉü³è¡É¤Ë´î¤Ó±£¤»¤º¡Ö¤È¤Æ¤â¥¦¥¥¦¥¤¹¤ë¡×
NewJeans¡¦¥Ø¥¤¥ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´°Á´¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£
¡ÚÆÈ¼«¼Ì¿¿¡Û2Ç¯Á°!?¥Ø¥¤¥ó¡¢14ºÐ¤é¤·¤«¤é¤ÌÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
ËÜÆü¡Ê7·î12Æü¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ë¡¢NewJeans¤¬5¿Í´°Á´ÂÎ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØSupernatural¡Ù¤È¼ýÏ¿¶Ê¡ØRight Now¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎNewJeans¡£Â¤Î¹Ã¤ËÈùºÙ¹üÀÞ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥¤¥ó¤¬Éüµ¢¤¹¤ë½éÉñÂæ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÀè¤Ë°§»¢¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¥Ø¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤ÇÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¥¦¥¥¦¥¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤ËÃÈ¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î±ÇÁü¤âÁ´Éô¸«¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªNewJeans¤Ïµî¤ë6·î21Æü¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØSupernatural¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¸½ÃÏÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É³èÈ¯¤ÊÆüËÜ³èÆ°¤òÅ¸³«¡£
¡þ¥Ø¥¤¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2008Ç¯4·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¡£2021Ç¯5·îº¢¤«¤é½êÂ°»öÌ³½êADOR¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎNewJeans¤ËºÇ¤âÃÙ¤¯¹çÎ®¡£2022Ç¯7·î¡¢NewJeans¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍÄ¤¤Ç¯Îð¤Ë»÷¹ç¤ï¤º¡¢170cm¤ÎÄ¹¿È¤Ç¼êÂ¤âÄ¹¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç±Ç¤¨¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£2022Ç¯12·î¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£