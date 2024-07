BTS、入隊中も圧倒的な人気！グループ＆ソロの計35曲が「2024上半期グローバルK-POPチャート」にランクイン

BTS(防弾少年団)が、CIRCLEチャートの上半期決算で優れた成績をおさめた。CIRCLEチャートが本日(12日)公開した2024上半期グローバルK-POPチャートによると、BTSはグループとソロ活動を通じてなんと35曲もランクインした。彼らは全世界のK-POPストリーミングを基に集計したランキングで圧倒的な存在感を披露し、もう一度グローバルな人気を証明した。グループ名義の曲だけでなく、7人のメンバーのソロ曲もまんべんなくランクインした。

BTSは、2024年上半期のグローバルK-POPチャートに「Dynamite」「Butter」「Boy With Luv(Feat.Halsey)」「FAKE LOVE」「Spring Day」「Permission to Dance」「Run BTS」「Life Goes On」「Take Two」の9曲がランクインした。今年発表された曲はないが、過去の楽曲が依然として人気を博し、彼らの音楽が流行に乗らない名曲であることを証明した。特に「Spring Day」は2017年に発売された楽曲だ。ジョングクはソロ歌手の中で最も多い13曲がランクインする快挙を達成した。昨年11月に発売されたソロアルバム「GOLDEN」の11曲のうち、10曲がランクインし、その他にも「Still With You」「Standing Next to You-USHER Remix」、今年6月に発売されたファンソング「Never Let Go」までランクインした。Vは昨年9月に発売したソロアルバム「Layover」のタイトル曲「Slow Dancing」、収録曲「Love Me Again」「Rainy Days」、そして今年3月に発売したデジタルシングル「FRI(END)S」がランクインした。ジミンは昨年3月に発売した「FACE」のタイトル曲「Like Crazy」、収録曲「Set Me Free Pt.2」に続き、12月に発売したソロシングル「Closer Than This」がランクインした。RMは今年5月にリリースした2ndソロアルバム「Right Place, Wrong Person」のタイトル曲「LOST!」、収録曲「Come back to me」がランクインした。また、2022年12月に発売した1stソロアルバム「Indigo」のタイトル曲「Wild Flower(with チョ・ユジン)」もランクインした。2023年4月、SUGAがAgust Dの名前で発売した「D-DAY」のタイトル曲「Haegeum」、2022年10月に公開されたジンのソロシングル「The Astronaut」、今年3月にJ-HOPEが発売したスペシャルアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」のタイトル曲「NEURON(with GAEKO、ユン・ミレ)」も上半期決算ランキングにランクインした。BTS名義以外にも、SUGAがフィーチャリングに参加したPSYの楽曲「That That(prod.&feat.SUGA of BTS)」もランクインし、変わらない彼らの人気を感じさせた。