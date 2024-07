札幌でも撮影！BTS ジョングク＆ジミンの旅行バラエティ「Are You Sure?!」予告編を公開

BTS(防弾少年団)のジミンとジョングクの大切な思い出を込めた旅行記「Are You Sure?!」の予告編が公開された。本日(12日)、BTSのYouTubeチャンネル「BANGTANTV」では、Disney+オリジナルシリーズ「Are You Sure?!」の予告編が公開された。釜山(プサン)出身のメンバーという意味で、BTSの“釜山ズ”であるジョングク&ジミンが昨年、入隊前に忘れられない思い出を作るために旅立った。「Are You Sure?!」は2人の予測できない旅行記を収めたDisney+オリジナルシリーズだ。

公開された予告編には、釜山ズという愛称で呼ばれているジミンとジョングクが、アメリカを皮切りに、済州島(チェジュド)、札幌で楽しんだ多彩な旅行の瞬間が収められた。「僕たちが軍隊に行く前、一緒に旅行に行く映像を撮ったらどうか」というジミンの提案で始まった無計画旅行を満喫する2人の姿は、新鮮な面白さを予告した。特に「これも番組ができる直前の過程」というジョングクの言葉と共に、番組名を悩む2人の愉快な会話が笑いを誘う。何の準備もなく向かった旅先で予想できない状況を迎えるジミンとジョングクは、「これで合ってる(Are You Sure)?!」という言葉を連発することになる。こうして誕生した愉快なタイトルは釜山ズのバラエティに富んだ旅行記への関心を高める。ヨットの上で夕日を楽しむ姿からシュノーケリング、カヌー、スノーボードなど、アクティブなスポーツを楽しむ2人の明るい表情が「Are You Sure?!」への期待を高めた。「Are You Sure?!」の第1、2話は8月8日、Disney+で独占配信。その後毎週木曜日に1編ずつ、計8つのエピソードが公開される。