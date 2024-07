2024年も下半期に入り、7月6日に新曲「BLAZE」をリリースした三代目 J SOUL BROTHERS。一方で、上半期はメンバーのソロ活動も活発に行われていた。ボーカルの2人に着目すると、ØMIと今市隆二それぞれが事務所の垣根を越えて、自身と親交の深いアーティストとコラボレーションを果たしている。

ØMI「Purple Pill feat. SKY-HI」

まず、ØMIはSKY-HIとデジタルシングル「Purple Pill feat. SKY-HI」を6月21日にリリースした。ØMIにとっては、約2年ぶりのソロ新曲となる。2人は同い年で、SNSで一緒に食事に行ったことを投稿するなど(※1)、以前から親交があることを明かしていた。

ØMIはInstagramライブで、本曲のトラックは以前からあったものの、1人で歌うイメージが湧かず音源化されていなかったと話していた。SKY-HIとコラボするにあたり、キャラクターや声質が彼に合っていると感じ、「やるとしたらあの曲だ」と思ったのだという。「Purple Pill」は、この2人だからこそ世に送り出された曲だったのだろう。

同曲では“レペゼン日本”をテーマに掲げており、〈場違いなくらい暴れてたいな/間違ってるのは世界の方だから〉〈しがらみの上/そう Break, break new way〉といった、自ら新しい道を切り拓いていくようなメッセージが歌われている。ØMIの艶やかで伸びのある歌声に、SKY-HIの切れ味鋭いラップ。絡み合う2つのボーカルが対照的だからこそ、お互いの良さがより際立っている。

昨年2月、SKY-HIがパーソナリティを務めるラジオ『DIVE TO THE NEW WORLD』(J-WAVE)にØMIがゲスト出演した際には、「K-POPとかを見ていると、ヒットアーティストが他のヒットアーティストと絡んでいる機会が多い」(SKY-HI)、「島で盛り上げるよりはシーン全体を底上げすることが日本のエンタメとか音楽シーンには必要」(ØMI)などと、日本の音楽シーンについて熱く語っていた2人。今回の楽曲には、そんな彼らの信念が表れているようにも思う。コラボからも、楽曲自体からも、“不必要な縛りを取っ払って、もっと面白いことをやっていきたい”という2人の気持ちが伝わってくるのだ。

今市隆二「REALLY LOVE feat. HIROMITSU KITAYAMA」

一方の今市は、1年7カ月ぶりとなるアルバム『R』を6月26日にリリースした。収録曲の1つに、北山宏光が参加した「REALLY LOVE feat. HIROMITSU KITAYAMA」がある。

「長い付き合い」だという2人の表立った共演が見られたのは、昨年12月、今市が毎週木曜日にパーソナリティを務めるラジオ番組『SPARK』(J-WAVE)に北山がゲスト出演した時のこと。7~8年ぐらい前からの付き合いだといい、お互いを「ミツ」「りゅうちゃん」と親しげに呼び合う様子からも、2人の仲の良さが伝わってきた。番組終盤では「違うところで一緒に仕事できたら」と話していた今市。今回、それが早くも実現した形となる。

「REALLY LOVE feat. HIROMITSU KITAYAMA」は、今市が4月に配信リリースし、『R』にも収録された「REALLY LOVE」の別バージョン。2コーラス目から北山が加わり、歌詞の一部も変更され、オリジナルとの違いを楽しむことができる。北山の歌唱パートのリリックは、今市が抱く彼のイメージを自ら作詞家に伝えて制作されたのだという(※2)。〈ドームのステージ終わりで Sushi/語り明かそう No cap, No Shades〉など、2人の関係性も分かる内容になっている(北山は以前、東京ドームでのライブ後に「落ち着いたらね」と寿司の絵文字を添えて今市との2ショットをInstagramに投稿していた/※3)。

2人は、北山が8月26日にリリースする1stアルバム『ZOO』で再びコラボを果たす。今市が参加する楽曲は「THE BEAST feat. RYUJI IMAICHI」。「THE BEAST」は北山が4月にリリースしたシングルの表題曲であり、「REALLY LOVE」とは打って変わって、重厚感のあるサウンドと力強いラップが印象的だ。北山の楽曲に参加することで、今まで発表されてきたソロ楽曲とはまた違う、今市の新しい一面が見られるのではないだろうか。

それぞれ親交のあるアーティストと制作された、ØMIと今市のコラボ楽曲。コラボによる化学反応で自身の表現の幅を広げるとともに、信頼する友人と自由に音楽を楽しむ彼らの姿も伝わる内容に仕上がっていたように思う。思い返せば、昨年のドームツアー『三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND”』でもソロ活動で培ったスキルを活かしたステージを見せてくれた三代目 J SOUL BROTHERS。今回のコラボが、今後のグループ活動にどんな刺激をもたらすのかも楽しみだ。

(文=かなざわまゆ)