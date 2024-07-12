Travis JapanライブBlu-ray＆DVD『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』の本編ダイジェスト映像公開

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■メンバーそれぞれが制作に参加したユニット曲の映像も！

Travis Japanが、ライブBlu-ray＆DVD『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』を8月14日にリリース。このたび、作品本編のダイジェスト映像が公開された。

本作は、Travis Japanが昨年12月にリリースした1stアルバム『Road to A』を携えて、1月4日から開催したアリーナツアーを映像作品化したもの。

同ツアーは全国8ヵ所29公演で約31万人を動員し、ツアー最終日には9月からスタートする初のワールドツアーを発表した。

映像作品は、完全生産限定盤、初回盤、通常盤があり、それぞれBlu-rayとDVDが選択でき、ライブ本編他、それぞれ異なった内容の特典映像を収録したDISC2が付属する。

本編には、2月23日の大阪城ホールでの公演が収録され、今回公開されたダイジェスト映像では全137分をぎゅっと約7分に凝縮。

「JUST DANCE!」「Okie Dokie!」「Still on a journey」「Moving Pieces」「99 PERCENT」「LEVEL UP」に加え、松田元太・松倉海斗の「Bro :)」、宮近海斗・川島如恵留の「Day Off」、中村海人・七五三掛龍也・吉澤閑也の「Paranoia」と、メンバーそれぞれが制作に参加したユニット曲の映像も楽しむことができる。

リリース情報

2024.08.14 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/