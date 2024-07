◆DXTEEN、JO1&INIの弟グループとしてデビュー

【モデルプレス=2024/07/12】7月27日・28日、東京都お台場の特設会場にて開催される⾳楽フェス「XD World Music Festival presented by Yogibo」(以下、XD)に出演する6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN(ディエックスティーン)。開催を前に、本記事では彼らの魅力とこれまでの活動を紹介する。グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)とINI(アイエヌアイ)の所属事務所・LAPONEエンタテインメントからデビューした3組目のアーティスト。メンバーの大久保波留(おおくぼ・なる)、寺尾香信(てらお・こうしん)、平本健(ひらもと・けん)、福田歩汰(ふくだ・あゆた)は、INIが誕生したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』(2021)の練習生として参加し、惜しくもデビューには届かなかったが、同年の12月に「LAPONE BOYS」が始動した。SNS活動も始め、ファンのもとへ帰ってきたが、2022年9月から全SNSの更新を休止。韓国で長期合宿を行い、デビューへ向け練習に専念していた。

◆DXTEEN、トップレベルのシンクロ率で魅せるパフォーマンス

◆「XD World Music Festival presented by Yogibo」とは?

◆開催概要

◆チケット情報

そして2023年2月に、谷口太一(たにぐち・たいち)、田中笑太郎(たなか・しょうたろう)が加わり、6人組でデビューすることを発表。5月10日にデビューを果たした。リーダーの谷口も過去にTO1(ティーオーワン)が誕生したオーディション番組「TO BE WORLD KLASS」(2019)に参加。韓国で練習生として日々努力を積み重ねてきた。2024年5月から6月にかけて行われた、グループ初のファーストワンマンライブツアー「START OF THE QUEST」(読み:スタート オブ ザ クエスト)も成功。大きな反響を呼び、アンコール公演「2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR ENCORE SHOW ―THE QUEST ▶︎▶︎ REPLAY―」の開催も決定している。そんな彼らの魅力は何と言ってもフレッシュさ。学生をコンセプトとしたコンテンツもいくつかあり、グループ名の由来でもある「DREAM(夢) X TEEN(青春)」を見事に表現している。まだデビューして日は浅いものの、パフォーマンスの揃い具合はデビュー当時からトップレベル。普段の可愛らしい等身大の雰囲気からは想像できないキレキレのダンスでギャップを見せ、観る人を虜にしていく。今回「XD」2日目に出演するDXTEEN。開催を前に「僕たちの爽やかな歌声とシンクロパフォーマンスにも是非注目してください!」「夏の暑さに負けないくらい僕たちと一緒に熱く盛り上がりましょう!」と意気込んでいる。オーディション番組脱落者が集まったグループだが、NICO(ファンネーム)が離れていかなかったのは、日に日に成長するパフォーマンスやNICOを大切にし、感謝を忘れない姿からも見て取れる。SNS活動を一切止め、練習に専念して培ったパフォーマンス力や、MCとのギャップで、今回の「XD」でもNICOを増やすことだろう。XDは、⽇本の祭りをアップデートする、フェスを通して繋がる、共に創造する、祝福することをコンセプトとし、⾳楽とテクノロジーの融合を掲げる“新時代の⾳楽フェス”。国内外のトップアーティストが出演し、3万人のオーディエンスの動員を予定する大規模なLIVE・DJ・DANCEのイベントとなる。⾳楽だけでなく最新のテクノロジーを活⽤したパフォーマンスや、オーディエンス参加型のインタラクティブな体験も提供する。(modelpress編集部)名称:XD World Music Festival presented by Yogibo日程:2024年7月27日(土)、28日(日)場所:お台場XD特設会場(青海R地区)時間:11:00開場/11:00開演予定主催:XD実行委員会・1DAY GA(一般):15,000円/1DAY PGA(前方エリア):24,000円/1DAY VIP(最前エリア):32,000円・2DAYS GA(一般):28,000円/2DAYS PGA(前方エリア):46,000円/2DAYS VIP(最前エリア):62,000円※1.「チケットぴあ」で購入可能※2.予定枚数達し次第発売終了予定【Not Sponsored 記事】