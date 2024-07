話題の夏服を無料で着てみる！？【N+】がftn読者だけにプレゼント！

「『お、ねだん以上。』の服」で話題のブランド、【N+】。あのインテリアのニトリが本気で作った、大人の女性のためのファストファッションブランドです。アパレル業界でも今注目を集めるこのブランドが、ftn読者に緊急キャンペーン! この夏の人気ワンピースを、合計10名様にプレゼント。この記事を読んだ人だけの特権!その詳細を、【N+】の人気服と一緒に紹介します。

大人女性のための服

大人がきちんと輝く、コスパ服って意外と少ない??──値ごろなインテリアで日本の住まいを豊かにしてきたニトリグループが次に考えたのが、大人の女性服。上品見えするけれど、価格はニトリと同じ「お、ねだん以上。」。そんなワンピースやブラウス、美脚パンツなどで今ヒットするブランドが、【N+】です。

そんな【N+】で、この夏ついに読者限定のキャンペーンが実現! 本記事で紹介する新作ワンピースを、合計10名様に抽選でプレゼントします。

応募方法は、この記事を見て、【N+】と【ftn】の公式Instagramアカウントを両方フォローして、コメントをするだけ。応募方法も文末に紹介するので要チェック。

気になる商品は??

1:【N+】らしさ全開のワンピース 合計6名様にプレゼント

今回、【N+】がプレゼントしてくれるのが、夏の人気ワンピース。大人女性を華やかに見せる柄と色使いに定評がある【N+】。その真骨頂とも言える服です。胸元のピンタックがさりげない、レーヨンプリントのタイプがこちら。それぞれの柄を3枚ずつ、合計6名様にプレゼント。

レギュラー丈 プリントレーヨンワンピース \2,990/ショート丈 プリントレーヨンワンピース \2,990 ※モデル着用は、ともにレギュラー丈、Mサイズ

2:スキッパーワンピース 合計4名様にプレゼント

レギュラー丈 ポケット付きレーヨンスキッパーワンピース \1,990/ショート丈 ポケット付きレーヨンスキッパーワンピース \1,990 ※モデル着用は、ともにレギュラー丈、Mサイズ

これもこの夏人気のスキッパーワンピース。軽くしなやかなレーヨン素材で、暑い夏も軽やかにエレガントに過ごせそう。両サイドにポケット付きなのも、嬉しいポイント。1枚で着ても、レギンスなどのパンツと合わせても旬スタイルが完成します。写真のブラック・オレンジをそれぞれ2枚ずつ、合計4名様にプレゼント。

プレゼント品以外にも、この夏の人気&ヒット服がいっぱい。今の時期なら、サマーセールでお得なアイテムがたくさんなので、近くのお店やECサイトをチェック!

バンブー接触冷感ブラウス

バンブー接触冷感Vネックブラウス \2,990/吸水速乾UVカットプリーツパンツ \2,990

この夏ヒット中の、ひんやり服。竹由来のレーヨン混素材のVネックブラウス。接触冷感はもちろん、UVカットに抗菌防臭&吸水速乾機能まで付いた、最近の猛暑のためとも言えそうな1枚。お仕事にも、休日にも映える着まわし力バツグンの1枚。

ボトムスは、これも吸水速乾・UVカット機能付きのプリーツパンツ。

シャンブレースキッパーブラウス

シャンブレースキッパーブラウス \2,392

これもこの夏の【N+】の人気商品。シャンブレー素材のシアー感とスキッパー襟が大人の抜け感を演出するトップス。後ろの長い着丈が体のラインをふんわりカバーし、淡い色のシャンブレー生地が後ろ姿まで美しく彩ります。1枚あれば、オンもオフも相当着てしまいそう。

キシリトール加工ブラウス

キシリトール加工スキッパーブラウス \1,992

落ち感のあるドレープ、そしてドビー織りの素材感が上品な清涼感を醸し出すブラウス。しかも生地は接触冷感に加えてキシリトール加工でひんやり! この夏大ヒットのこのブラウスは、旬カラーのグリーンがおススメ。早くもサイズ欠けも多いという人気商品なので、気になる人は早めにチェック。

ハケタッチブラウス&ワイドパンツ

ハケタッチプリントブラウス \3,192/綿混ワイドクロップトパンツ \3,592

襟ぐりにギャザーが入ったアートタッチなプリント柄のブラウス。そこにワイドでクロップト丈の白パンツを合わせた人気の組み合わせ。上下合わせても7,000円以下の鉄板高見えコーデ。

ワンピースのプレゼント企画への応募方法は?

<応募方法>

1:@nplus.officialと@ftn_fashiontrendnews をフォロー

2:Instagramのキャンペーン投稿に「希望のワンピース(Aor B or C or D)」をコメントしてください。

キャンペーン投稿はこちら ※後ほどここにURL入れます

キャンペーン期間は2024年7月12日(金)~2024年7月28日(日)まで。

※当選者の発表は@nplus.officialからDMの送信をもって代えさせていただきます。

※抽選時に@nplus.officialと@ftn_fashiontrendnews のフォローを外されている方は対象外となりますので、ご了承ください。

※当選のご連絡から期日までにご連絡がない場合、当選の権利を失効とさせていただきます。

※Instagramのアカウントが非公開設定の方は抽選の対象外となります。

※当選のご連絡後、各商品とも、レギュラー丈、ショート丈のいずれかお選びください。サイズはS/M/L/LLからお選びいただけます。

※各サイズ表記は、【N+】公式ECサイトをご覧ください

【N+】ECサイト

※【N+】は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+ ONLINE STOREで販売しています

