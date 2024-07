ベルメゾンが、8月9日の「ムーミンの日」を記念して2つのプレゼントキャンペーンを開催!

また、2024年7月26日には、人気キャラクター「ニョロニョロ」の新グッズも登場します☆

ベルメゾン「ムーミンの日」記念プレゼントキャンペーン

実施サイト:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

「ムーミンの日」である8月9日は、「ムーミン」の原作者トーベ・ヤンソンの誕生日です。

この記念すべき日をお祝いするため、ベルメゾンにて「ムーミンバレーパーク」1デーパスやウォールシール、タンブラーがプレゼントされるキャンペーンを開催。

『ムーミン』の物語に登場するキャラクターには、独特の個性があり、それぞれが持つ様々な性格が共感を誘うことから、1945年に小説1作目が出版されて以降、世代を超えて今もなお、多くの人々に愛され続けています。

「ベルメゾンネット」では、そんな幅広い層に愛されている「ムーミン」グッズをインテリアからキッチン、小物など多彩に展開されているのも魅力です。

第1弾:ムーミンの日はムーミンバレーパークに行こう!キャンペーン

応募期間:2024年7月12日(金)〜7月25日(木)23:59

チケット有効期限:2024年3月〜2025年3月

景品:「ムーミンバレーパーク」1デーパス

当選人数:10名

期間中に、対象グッズを5,000円(税込)以上注文&応募すると、抽選で「ムーミンバレーパーク」1デーパスが10名に当たります。

埼玉県飯能市の湖畔に位置する「ムーミンバレーパーク」は、「ムーミン一家」とその仲間たち、そして新しい発見に出会えるテーマパーク。

「ムーミン屋敷」や、「ムーミン」の物語を追体験できるアトラクション、物語の中で登場する灯台や水浴び小屋、「ムーミン」の物語の魅力や原作者トーベ・ヤンソンの想いを感じることができる施設です。

第2弾:ムーミングッズプレゼントキャンペーン

応募期間:2024年7月26日(金)〜8月9日(金)23:59

景品:ウォールシール、タンブラー

7月26日からの第2弾では、対象グッズを1点以上購入で、ウォールシールまたはタンブラーをプレゼント!

味わい深いイラストが楽しめる「ウォールシール」と、

シックでおしゃれな雰囲気の「タンブラー」です。

購入商品に応じてもらえる景品(ウォールシールorタンブラー)が異なります。

※2弾キャンペーンのページは7月26日(金)より閲覧可

※先着順のため無くなり次第、終了となります

※景品の数には限りがあります

「ニョロニョロ」新グッズ

発売日:2024年7月26日(金)

※商品ページURLは7月26日(金)より閲覧可

ミステリアスで不思議な魅力を持つ「ニョロニョロ」

そんな「ニョロニョロ」に着目した、キャラクターの見た目のかわいさだけでなく、その生態も知ることができる新たなグッズも登場します。

色んなものに巻き付けられるぬいぐるみカーテンタッセル「ムーミン」

価格:2,990円(税込)

さまざまなアイテムに取り付け可能な、「ニョロニョロ」のカーテンタッセル。

常に奇数で集まり、ゆらゆらと揺れながら移動する「ニョロニョロ」が表現されています。

面テープで簡単に取り付け可能なのも嬉しいポイントです。

「ニョロニョロ」の不思議なのにかわいらしい表情も楽しめます☆

バッグなどあらゆるものに装着できるので、いつでも身近に「ニョロニョロ」を感じることができます。

すべりにくいプリントの裏面すべり止め付き階段マット・15枚セット「ムーミン」

価格:9,990円(税込)

体に雷の電気エネルギーを蓄えることができる「ニョロニョロ」の様子を表現した階段マット。

帯電した「ニョロニョロ」はとても危険で、ちらちらと光り、触るとビリビリします。

その姿をデザインした階段マットは、黄色インク部分に蛍光塗料を使用しているので、薄暗いなかでも目につきやすい仕様となっています。

「ニョロニョロ」と「リトルミイ」のかわいらしい階段マットが、自宅の階段を滑りにくくしてくれます☆

「ムーミンの日」を記念したプレゼントキャンペーンと「ニョロニョロ」の新グッズ。

ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて実施されている「ムーミンの日」記念キャンペーンの紹介でした☆

©Moomin Characters TM

