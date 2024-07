実践的なデザイン提案プロセスの体験！とやまデザイン・トライアル2024 デザイン・インターンシップ

富山県では、県内の特色ある企業の現場で実践的なデザイン提案プロセスが体験できる「とやまデザイン・トライアル2024」デザイン・インターンシップの参加者を2024年7月25日(木)まで募集中です。

とやまデザイン・トライアル2024 デザイン・インターンシップ

【学生部門】

実施期間: 2024年8月26日(月)〜8月30日(金) 4泊5日

開催場所: 富山県内

募集企業: 春日温泉観光開発/宿泊業

株式会社河島建具/木製建具製造販売

ゼフィール/ペット用品製造販売

報酬など: 報酬なし。

ただし、富山県までの交通費・宿泊費は企業および富山県が負担します(全額補助)。

募集人数: 各企業 3名程度

募集対象: 大学生、大学院生

応募締切: 7月25日(木) ※応募者多数の場合は企業ごとに選考あり

応募方法: 特設サイトから詳細をご確認後、

【学生部門】応募フォームからエントリーしてください。

「とやまデザイン・トライアル」特設サイト:

https://www.toyamadesign-trial.net/

日程 : 【DAY1】

8月26日(月)|合同オリエンテーション

【DAY2〜4】

8月27日(火)〜8月29日(木)|

企業見学、リサーチ、アイデア出し、ラフ制作等

【DAY5】8月30日(金)|合同報告会

メンター: 吉田守孝/ヨシタ手工業デザイン室

https://yoshitadesign.com/

安西葉子/DRILL DESIGN

https://www.drill-design.com/

岡一郎/富山県総合デザインセンター

主催 : 富山県総合デザインセンター

【社会人部門】

実施期間: 2024年9月12日(木)〜9月14日(土) 2泊3日

開催場所: 受入企業

募集企業: 一般財団法人五箇山和紙の里/和紙製品製造販売

瀬尾製作所/金属製品製造販売

株式会社タイワ精機/精米機製造販売

株式会社富山プレート/工業銘板、各種プレート作成

報酬など: 報酬なし。

ただし、富山県までの交通費・宿泊費は

企業および富山県が負担します(全額補助)。

募集人数: 各企業 1名

募集対象: 就業から概ね10年以内のクリエイティブ職の方

応募締切: 7月25日(木) ※応募者多数の場合は企業ごとに選考あり

応募方法: 特設サイトから詳細をご確認後、

【社会人部門】応募フォームからエントリーしてください。

「とやまデザイン・トライアル」特設サイト:

https://www.toyamadesign-trial.net/

日程 : 【DAY1】9月12日(木)|企業見学、リサーチ

【DAY2】9月13日(金)|アイデア出し、ラフ制作等

【DAY3】9月14日(土)|ラフ制作、プレゼンテーション

主催 : 富山県総合デザインセンター

富山県では2016年より、県内企業を対象に全国のデザイン系大学の学生から商品開発に向けたアイデア等を提案してもらい人材育成の機会とするとともに、企業のデザイン人材確保を支援するためのマッチング事業「とやまデザイン・トライアル」を実施しています。

2024年度は、デザイン・インターンシップとして【学生部門】と【社会人部門】の2つの部門を設け、それぞれ参加者を募集します。

参加者が各受入企業の課題を踏まえた企画やデザインを提案する、実践的なインターンシップ型ワークショップを行う方法で開催します。

【学生部門】大学生または大学院生を対象とし、希望する受入企業に分かれて4泊5日で実施。

初日と最終日には参加者全員が集まって交流や発表をする合同プログラムがあります。

また、経験豊富な現役デザイナーがメンターとして助言・サポートします。

【社会人部門】概ね就業経験が10年以内のクリエイティブ職の方を対象とし、希望する受入企業において2泊3日で実施します。

なお、両部門ともに富山県までの交通費・宿泊費を全額補助します。

普段接することができない特色ある企業の現場を体験できる貴重な機会です。

