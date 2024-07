前回準優勝の柏は神戸と、王者・川崎Fを下した大分は京都と対戦！ 延期となったJSCvs山口の勝者は鳥栖が待ち受ける【天皇杯】

12日、第104回天皇杯のラウンド16抽選会が「blue-ing!」で行われた。10日に3回戦が行われ、雷雨のために中止となったJAPANサッカーカレッジ(JSC)vsレノファ山口FCの試合以外の15チームの勝ち上がりが決定した。J1チームが3回戦で相次いで敗退する中、10チームが勝ち残り。J2から5チームが勝ち残り、JSCが勝ち上がれば、唯一の都道府県代表チームのベスト16入りとなる。

ドロワーには元日本代表FW播戸竜二さん、DF那須大亮さんが登場。AFCチャンピオンズリーグ(ACL)に出場する3チームからドローが行われ、その後に残りの13チームのドローが行われた。前回大会準優勝で、3回戦では筑波大学を延長戦の末に下した柏レイソルは、ヴィッセル神戸と対戦。ドロワーの那須さんにとってはどちらも古巣であり、自身が天皇杯を優勝したチーム同士の対戦となった。また、王者の川崎フロンターレを下した大分トリニータはリーグ戦で苦しむ京都サンガF.C.と対戦。J2で首位に立っているV・ファーレン長崎は、3回戦で水戸ホーリーホックとPK戦までもつれ込んで勝ち上がった横浜F・マリノスと、セレッソ大阪を下した2年前の王者であるヴァンフォーレ甲府は、J1で首位を争う鹿島アントラーズと、アビスパ福岡を下した愛媛FCはサンフレッチェ広島と、FC東京を下したジェフユナイテッド千葉は、J1で最下位と苦しみながらも3回戦でモンテディオ山形相手に6ゴールを奪った北海道コンサドーレ札幌と対戦することとなった。また、JSCと山口の勝者はサガン鳥栖と対戦。3回戦唯一のJ1勢同士の対戦となった東京ヴェルディ戦で勝利した湘南ベルマーレは、テゲバジャーロ宮崎を下したガンバ大阪と対戦する。ラウンド16は8月21日(水)に開催。準々決勝は9月18日(水)、準決勝は10月27日(日)、決勝は11月23日(土)に国立競技場で行われる。◆天皇杯 ラウンド16組み合わせ8月21日(水)[M73]V・ファーレン長崎 vs 横浜F・マリノス[M74]サガン鳥栖 vs JAPANサッカーカレッジ/レノファ山口FC[M75]サンフレッチェ広島 vs 愛媛FC[M76]ガンバ大阪 vs 湘南ベルマーレ[M77]ヴァンフォーレ甲府 vs 鹿島アントラーズ[M78]柏レイソル vs ヴィッセル神戸[M79]京都サンガF.C. vs 大分トリニータ[M80]ジェフユナイテッド千葉 vs 北海道コンサドーレ札幌◆準々決勝9月18日(水)[M81]ー[M73]勝者 vs [M74]勝者[M82]ー[M75]勝者 vs [M76]勝者[M83]ー[M77]勝者 vs [M78]勝者[M84]ー[M79]勝者 vs [M80]勝者◆準決勝10月27日(日)[M85]ー[M81]勝者 vs [M82]勝者[M86]ー[M83]勝者 vs [M84]勝者◆決勝11月23日(土)[M87]ー[M85]勝者 vs [M86]勝者