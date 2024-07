◆早見優、長女との2ショット公開

【モデルプレス=2024/07/12】歌手の早見優が12日、自身のInstagramを更新。長女・ありささんとの2ショットを公開し、反響が寄せられている。この日、早見は「Taking a break during a taping for a popular Japanese TV show with Alisa(ありさと日本の人気テレビ番組の収録中に休憩)」というコメントとともに、ありささんとの2ショットを公開。写真には、肩を寄せ合い笑顔を見せる2人の姿が。早見は、ありささんについて「So proud of her(彼女を誇りに思う)」とつづっている。この投稿にファンからは「素敵な親子」「2人とも可愛い」「娘さん大きくなりましたね」「そっくり」「笑顔が素敵」など、様々な反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】