◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―ＤｅＮＡ（１２日・東京ドーム）

５連勝中の巨人は１２日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。

打撃不振のため２軍で調整していた坂本勇人内野手が、「６番・三塁」で１軍昇格即スタメン出場する。今季、坂本は開幕から６１試合で打率２割３分４厘、４本塁打、１８打点と状態が上がらず、６月２６日に登録抹消となって以降はファームでミニキャンプを敢行。ハードな走り込みや打撃練習で追い込んできた。百戦錬磨の背番号６の復活に注目が集まる。

一塁起用が続いていた打撃好調の大城卓三捕手は、約１か月ぶりに捕手で先発出場する。

先発マウンドは戸郷翔征投手。若きエースの投球に期待がかかる。

【ＤｅＮＡ】

１（右）梶原、２（中）関根、３（一）オースティン、４（二）牧、５（左）佐野、６（捕）山本、７（遊）京田、８（三）井上、９（投）ジャクソン

【巨人】

１（右）丸、２（二）吉川、３（中）ヘルナンデス、４（一）岡本和、５（捕）大城卓、６（三）坂本、７（左）若林、８（遊）門脇、９（投）戸郷