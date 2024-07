【もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep】7月20日 発売予定価格:3,520円~

ポケモンは、新グッズ「もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep」全4種を7月20日に発売する。価格は3,520円より。なお、同社オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」では、7月18日10時より取り扱いが開始される。

本商品は、Android/iOS用睡眠ゲームアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」をイメージしたぬいぐるみ。ゲーム内で見ることができる、ポケモンたちの寝ているかわいらしい姿が再現されている。もっちりとした触り心地のよさが特徴のぬいぐるみとなっている。ラインナップは、ゲンガー・イーブイ・カビゴン&ピカチュウ・ヨーギラスの全4種類。

また、7月15日~31日の期間中、全国のポケモンセンターと一部のポケモンセンター出張所で、「『Pokémon Sleep』 × Pokémon Center “おなかのうえ寝”リサーチャー大募集キャンペーン」が開催される。キャンペーン詳細は特設サイトにて確認できる。

□「『Pokémon Sleep』×Pokémon Center“おなかのうえ寝”リサーチャー大募集キャンペーン」

もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep おやすみゲンガー 価格:3,520円

もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep おやすみイーブイ 価格:3,520円

もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep おやすみカビゴン&ピカチュウ 価格:6,930円

もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep おやすみヨーギラス 価格:3,520円

(C)2023 Pokémon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.