ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルにオープン！オルゴールショップ カリヨン YOKOHAMA

「オルゴールショップ カリヨン YOKOHAMA」が、2024年7月20日(土)にヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルにオープンします。

オルゴールショップ カリヨン YOKOHAMA

所在地 : 〒220-8522 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 2F

TEL : 045-212-1180

アクセス: 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい」駅より徒歩約5分

営業時間: 10:00〜18:00

定休日 : 毎週水曜日

URL :https://cariyoko.shop/

「オルゴールショップ カリヨン」は2024年開館30周年を迎えた「京都嵐山オルゴール博物館」内にあるお店で、新規オープンの横浜店では、オルゴールに携わること15年以上のスタッフが、オルゴール選びからオルゴール修理まで、多岐にわたり対応します。

■ショップのコンセプト

オルゴールショップ カリヨン YOKOHAMAは、次のようなお客様のお悩みにお応えするオルゴール専門店です。

・オルゴールを売っている場所が見つからない

・手頃なオルゴールから高級オルゴールまで一緒に見られる場所がない

・オルゴールの修理をしてもらえるところが見つからない

横浜「みなとみらい駅」から徒歩5分に位置する、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 2階という利便性の高さも魅力のお店です。

■安心のネットワーク

オルゴールショップ カリヨンは、下記のグループ会社です。

○京都嵐山オルゴール博物館

○リュージュ販売株式会社(スイスリュージュオルゴール日本総代理店)

○クラシカルミュージック株式会社(アメリカポーターオルゴール日本総代理店)

国産オルゴールからスイスの高級オルゴール、手に入りにくいアンティークオルゴールまで、さまざまなオルゴールの提案が可能です。

お店にないオルゴールも、幅広いネットワークによりお探しします。

■店内には、ギフトにも最適ないろいろな種類のオルゴールが並びます

■海外の方にも人気の日本製のオルゴール

■スイスREUGE(リュージュ)オルゴールも取扱いしています

