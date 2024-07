『子供の科学』とコラボ！三井化学「未来創りプロジェクト」

三井化学は、誠文堂新光社が発刊する小中学生向けの科学雑誌『子供の科学』とのコラボ企画である「未来創りプロジェクト」を開始しました。

三井化学「未来創りプロジェクト」

2024年8月号100周年特大号[2024年7月10日(水)発売]の未来技術創生センターの紹介記事と連動。

アイデア応募期: 2024年7月10日(水)〜2024年9月30日(月)

応募方法 : 未来創りプロジェクト特設サイト内にある、「未来の構想を応募する」から応募

特設サイトURL :https://www.kodomonokagaku.com/mitsui_chemicals/

対象者 : 小中学生

本プロジェクトは『子供の科学』が2024年で創刊100周年を迎えることを記念し、三井化学の未来技術創生センターと誠文堂新光社の共同で発足したもので、小中学生を対象に2050年の未来に思い描く暮らしのアイデアを募集し、今後の未来技術創生センターの研究に活かしていくものです。

また、アイデアの一部は子供の科学のWEBサイト「KoKaNet(コカネット)」*1に同社研究員のコメント付きで掲載されるほか、応募者の中から抽選で同社のオープン・ラボラトリー活動「MOLp(R)」*2の関連グッズがプレゼントされます。

