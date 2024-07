【ENHYPEN】がカムバ！『ROMANCE : UNTOLD』のショーケースの様子をお届け

タイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」には、「golden hour」をプロデュースしたことで有名なJVKEがプロデューサーとして、MVのスタイリングにはクリエイティブディレクターのニコラ・フォルミケッティ(Nicola Formichetti)が参加。

タイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」には、「君さえ許してくれるなら、すべてを乗り越えて僕が持っている⼒を最⼤限発揮し、君の願いを叶えてあげる」という少年の意志が込められています。

2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』概要

・韓国発売日:2024年7月12日(金)

・日本発売日:2024年7月16日(火) ※日本お届け日

・商品形態:計3形態

INCEPTIO Ver./ARCANUM Ver./CONCESSIO Ver.

・日本販売価格:3,080円(税込)

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

TRACK LIST

MoonstruckXO (Only If You Say Yes)Your Eyes OnlyHundred Broken HeartsBrought The Heat BackParanormalRoyaltyHighway 1009XO (Only If You Say Yes) (English Ver.) Feat. JVKEHighway 1009 (Narr Ver.) (CD Only)

キャリアハイを更新し続けるENHYPENの今後の活躍もお見逃しなく!